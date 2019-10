Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il Napoli a Salisburgo ritrova un Ancelotti sereno, scrive il Corriere della Sera Non pacioso, attenzione. Disteso, sorridente ma fermo. Rispetto a cinque giorni fa ha ritrovato la tranquillità della vittoria in campionato, ma anche lo spirito di squadra di uno spogliatoio che ha finalmente smaltito le turbolenze post-Genk ed è proiettato al riscatto anche in Champions. Vincere in Austria è una missione di fondamentale importanza, ha sottolineato in conferenza Ancelotti e lo ha ripetuto alla squadra prima dell’ultimo allenamento di rifinitura Il re di, in, non fa. E quando sale la tensione diventa intransigente. E, allora, il verbo «voglio» Imperativo, scrive il Corriere, per sottolineare la necessità di portare a casa una vittoria e di mettere in campo una prestazione di carattere come ha detto il tecnico “Un Napoli coraggioso e presente che sfrutta ...

napolista : CorSera: il re di Coppe, in Coppa, non fa sconti A Salisburgo il #Napoli ritrova un #Ancelotti disteso, sorridente… -