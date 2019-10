Zuckerberg rassicura gli Usa sulla sua moneta virtuale Libra Non uscirà finché non

Fonte : repubblica

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il messaggio del fondatore di Facebook sarà il cuore del suo discorso alla commissione servizi finanziari della Camera, davanti alla quale sarà sentito mercoledì

