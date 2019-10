X Factor 13 | novità Achille Lauro a Extra Factor | “Sarò buono con tutti” E Sky Uno pensa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) Tutti schierati al nuovo XDome di Monza per presentare la fase dei Live, che si concluderà il 12 dicembre con il gran finale al MediolanumForum di Assago (Milano). Quindi ogni giovedì, in onda in prima serata su Sky Uno in diretta, Malika Ayane (Under Donne), Mara Maionchi (Over), Samuel (Gruppi) e Sfera Ebbasta (Under Uomini) si daranno battaglia per incoronare il vincitore della tredicesima edizione. Ospiti già annunciati per la prima puntata di giovedì Mika e Coez. Entrambi non si esibiranno solamente con i loro nuovi singoli ma faranno qualcosa di diverso ed inedito. Sarà un po’ il mood che riguarderà anche tutti i prossimi ospiti previsti. L’apertura della prima puntata sarà dedicata al tema “green” con un pianista siriano e un esponente di una associazione legata alla Siria che parlerà dei profughi. Gli inediti dei concorrenti anche quest’anno saranno ...

