Tour of Guangxi 2019 | Pascal Ackermann fa sua l’ultima volata! Enric Mas si aggiudica la

Tour of Guangxi 2019 - risultato quinta tappa : doppietta di Fernando Gaviria! Matteo Trentin ancora una volta terzo : Seconda vittoria di tappa al Tour of Guangxi 2019 per Fernando Gaviria. Il colombiano della UAE Team Emirates, ha battuto nella volata di Guilin il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) e Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), nuovamente terzo per la quarta volta in cinque giorni. Grande beffa a danno della Deceuninck-Quick Step e della Bora-Hansgrohe dopo tutto il lavoro svolto nei chilometri finali che poi non è stato concretizzato. La ...

Ciclismo - Tour of Guangxi 2019 : Enric Mas vince la tappa regina e si prende la maglia di leader. Bene Diego Rosa 3° : Lo spagnolo Enric Mas (Deceuninck Quick-Step) fa colpo doppio nella quarta frazione del Tour of Guangxi 2019. L’arrivo in salita a Nongla Scenic Area dopo 161.4 Km ha messo a dura prova tutti gli atleti che si sono sfidati senza esclusione di colpi, in un finale davvero incandescente. Alla fine con uno scatto negli ultimi 100m l’iberico è riuscito ad avere la meglio del colombiano Daniel Martinez (Education First). Con ...

Ciclismo - Tour of Guangxi 2019 : Ackermann batte tutti nella terza frazione. Trentin ancora sul gradino più basso del podio : Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) trova finalmente il successo sulle strade del Tour of Guangxi, nella terza tappa della gara cinese, dopo averlo solo accarezzato nei primi due giorni. Il tedesco ha vinto uno sprint di una cinquantina di atleti precedendo Aleksandr Riabushenko (UAE Team Emirates), il quale ha fatto la volata al posto di un opaco Fernando Gaviria che si è staccato su uno strappo a 5 km dal traguardo, e l’azzurro Matteo ...

Tour of Guangxi - risultato seconda tappa : sorpresa McLay! Trentin nuovamente terzo : Vittoria inaspettata in occasione della seconda tappa del Tour of Guangxi 2019 da Beihai a Qinzhou, dove la grande tattica e furbizia dell’inglese Daniel McLay sono state premiate con la sua seconda affermazione stagionale. Il corridore dell’EF Education First, è stato bravo a rimanere nella parte alta del gruppo che si stava giocando la volata in un caos totale che non ha permesso a nessuno dei grandi favoriti di condurre lo sprint ...

Tour of Guangxi 2019 - risultato prima tappa : Fernando Gaviria vince in volata - Matteo Trentin ottimo terzo : Fernando Gaviria ha vinto la prima tappa del Tour of Guangxi, 135 km con partenza e arrivo a Beihai caratterizzati da un percorso pianeggiante. Il colombiano è riuscito a imporsi allo sprint nella frazione d’apertura di questo appuntamento cinese inserito nel calendario World Tour e che chiude la stagione del grande ciclismo. Il velocista della UAE Emirates non vinceva addirittura dal Giro d’Italia quando approfittò del discusso ...