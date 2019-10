Ancelotti in Champions momento clou

Ancelotti sente l’odore della Champions - la tensione lo mette a suo agio : L’Ancelotti ombroso è durato lo spazio di una conferenza. Questa sera, nella stampa stampa della Red Bull Arena – l’ennesimo gioiellino in cui il Napoli si imbatte in Europa – l’allenatore del Napoli è parso disteso, ha fatto ampio ricorso all’ironia. E al tempo stesso è parso ovviamente molto carico. Sul pezzo, si dice in questi casi. Ancelotti è un animale da Champions. Se fosse un tennista, sarebbe uno di ...

Salisburgo-Napoli - Champions League : la squadra di Ancelotti non può sbagliare. Mertens a guidare l’attacco : Il Napoli non può assolutamente sbagliare la partita di domani (23 ottobre) in trasferta contro il Salisburgo. I ragazzi di Carlo Ancelotti hanno convinto tutti nella strepitosa vittoria in casa contro i campioni d’Europa del Liverpool, a spegnere gli entusiasmi è arrivato lo scialbo pareggio in casa del Genk. Per gli azzurri è arrivato il momento di riprendere la marcia verso la qualificazione agli ottavi e magari anche al primo posto. Gli ...

Ancelotti alla Uefa : “Champions per il Napoli? Rappresenta un test per fare sempre meglio” : Uefa.com ha intervistato in esclusiva Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Napoli. Riferisce il sito che il tecnico azzurro ha un rapporto speciale con la massima competizione europea per club. Dalle ore passate a giocare all’oratorio, fino alle Coppe dalle Grandi Orecchie alzate al cielo negli stadi più importanti. Ancelotti ha sempre avuto un filo conduttore: la passione per il pallone. Queste le sue parole: Quando pensi al calcio, a ...

Ancelotti : “La Champions per il Napoli rappresenta un test per cercare di migliorare” : Ancelotti ai microfoni della Uefa ha parlato della sua doppia esperienza in carriera come calciatore e allenatore e del rapporto che lo lega alla Champions. A proposito di Champions, anche in vista della prossima gara contro il Salisburgo ha parlato del Napoli: “Per il Napoli la Champions League è una verifica. Il Napoli non ha mai ottenuto grandi risultati in questa manifestazione nella sua storia, quindi per noi rappresenta un test per ...

Ancelotti : “La finale di Champions è l’highlight della carriera di un calciatore” : Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di UEFA.com. Il tecnico del Napoli ha dichiarato di aver sempre considerato il calcio come una passione. “Ho sempre associato il calcio a passione e felicità. Giocavo per ore col pallone dopo scuola, giocando all’oratorio. Poi ho iniziato a giocare da professionista alla AS Roma, iniziando la mia carriera. Ma non è mai stato un lavoro, né da calciatore né da allenatore. E’ ...

Ancelotti clima sereno - Napoli lotterà per Scudetto e Champions : Napoli lotterà per Scudetto e Champions."Dobbiamo tornare a fare punti importanti. E' necessario essere più concreti sotto porta".

Mattino : è sereno tra De Laurentiis e Ancelotti. L’obiettivo è passare il girone di Champions : Anche Il Mattino scrive dei rapporti tra il mister e il presidente del Napoli alla vigilia della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, e parla di rapporti sereni. In questi giorni, approfittando della pausa, ha parlato più volte con De Laurentiis con cui il rapporto continua a essere sereno: il presidente ha completa fiducia nel tecnico di Reggiolo e Carlo sa di avere alle spalle un patron che continua a dargli carta bianca. In ...

Champions. Ancelotti male in Belgio ma primo nel girone : Ancelotti nella tempesta non perde la calma. Con molta diplomazia il pluridecorato tecnico azzurro difende Milik dalle critiche e smonta il caso Insigne. Ancelotti, con molta astuzia, ricorda che il Napoli è in testa al girone di Champions ed è sicuro che il pari imprevisto contro il modesto Genk non comprometterá il passaggio agli Ottavi. Ancelotti è un grande condottiero. Comprende il momento difficile e tenta di smorzare le ...

Ancelotti : “Il pari fuori casa in Champions è prezioso - padroni del nostro destino in Europa” : La SSC Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha trascritto la conferenza stampa post-partita del tecnico Carlo Ancelotti. Secondo Ancelotti la prestazione è buona e c’è stata la solita sfortuna. “Potevamo fare di più e meritavamo il gol”. Carlo Ancelotti analizza in maniera equilibrata la gara contro il Genk. “La prestazione è positiva, abbiamo creato tanto ed abbiamo comandato il gioco. Forse bisognava essere ...

Champions League - Genk-Napoli 0-0 : la ‘microfobia’ ferma gli azzurri anche in Belgio. E Ancelotti manda Lorenzo Insigne in tribuna : È un Napoli affetto da microfobia? Un elefante che lotta alla pari contro altri colossi ma che va in crisi ad ogni topolino che si trova tra le zampe? Così sembrerebbe se anche il Genk, dopo il Cagliari, il Brescia e a tratti il Lecce, ferma gli azzurri e li spaventa più del Liverpool campione d’Europa. Lo scialbo pareggio a reti inviolate rimediato in Belgio evidenzia che c’è un problema nella squadra di Ancelotti, forse anche più ...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : partita incolore per i ragazzi di Ancelotti. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:53 LE Pagelle DEL NAPOLI: Meret 6,5, Di Lorenzo 6,5, Manolas 6, Mario Rui 5,5, Callejon 5,5, Allan 5, Elmas 5,5, Fabian Ruiz 4,5, Lozano 4,5, Milik 5. All. Ancelotti 5. 20:50 Il Napoli questa sera non ha di certo espresso il proprio miglior gioco, l’atteggiamento non è stato dei migliori, dopo le varie occasioni sprecate nel primo tempo ci si aspettava una squadra molto più ...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : i ragazzi di Ancelotti non riescono a sbloccare il risultato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79′ Cartellino giallo per Fabian Ruiz, che è stato costretto a fermare un contropiede pericolosissimo. 77′ Provano a farsi sentire i tifosi del Napoli. 75′ Fallo di mano per Manolas, calcio di punizione per il Genk. 73′ Ha provato di destro Mertens, ma la difesa belga mura la qualunque. 71′ Arriva il terzo ed ultimo cambio per il Napoli: fuori Milik, dentro ...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : difficoltà nel secondo tempo per i ragazzi di Ancelotti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59′ Seconda sostituzione per il Napoli. Mertens in, Elmas out. 57′ Callejon ha sprecato un rigore a porta vuota, il suo destro finisce di metri fuori, non ci voleva. 55′ Si riscalda Mertens, che dovrebbe essere il prossimo ad entrare. 53′ Arriva il nono corner per il Genk. 52′ La prima ammonizione del match è per il giapponese Ito. 50′ Conclusioni a raffica ...