Nubifragio su Milano | strade allagate e cinque scuole chiuse per pioggia  Sotto

Maltempo - allerta rossa in Liguria. Nubifragio a Milano : La violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta sul nord dell'Italia in queste ultime ore sta già provocando ingenti danni e disagi tra la Liguria e la Lombardia. La protezione civile ha dichiarato allerta rossa tra la provincia di Genova e quella di Savona.Il bollettino diffuso all'alba di oggi dall'ARPAL parla chiaro: Una potente struttura temporalesca organizzata sta spazzando la Liguria. Nella notte ha interessato dapprima l'imperiese ...

Nubifragio a Milano - città allagata : 8.50 Un Nubifragio in corso dalla notte,sta provocando forti disagi a Milano. Gran parte della città è allagata. Il fiume Seveso è vicino all'esondazione e molte zone sono a rischio, in particolare i quartieri Isola, Viale Zara e Piazzale Istria. Sotto osservazione anche il fiume Lambro, nella zona nordest della città. Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale per sottopassi e scantinati allagati. In diverse strade ...

