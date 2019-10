Il Collegio 4 rivive i favolosi anni ‘80 | tra il Commodore 64 e Michael Jackson

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Simona Ventura - Il4 Ilriparte su Rai 2. Domani sera prenderà il via la quarta edizione del docureality, non più ambientato negli‘60 (1960, 1961 e 1968 sono state le annate delle prime tre edizioni) ma due decenni più tardi, nei‘80, in cui molti genitori dei concorrenti frequentavano la scuola media. A cambiare, oltre all’arco temporale, sarà anche la voce narrante, con Simona Ventura che prende il testimone da Giancarlo Magalli. Per il pubblico di Rai 2 e per i 20 studenti che formano la classe 1982 de Il4 sarà un viaggio attraverso il decennio che ha segnato intere generazioni: dal punto di vista musicale, sportivo, dello stile e del make-up, come pure nell’ambito tecnologico, televisivo e cinematografico. Un periodo in cui la scuola è divenuta più inclusiva e si è aperta alla nuova cultura giovanile, anche ...

