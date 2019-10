Virginia Raggi a ruota libera | i rimorsi sul figlio Matteo | la passione segreta e il Papa

Smeriglio e Lombardi (alla Link) uniti nella lotta contro Virginia Raggi : Roma. La “dottrina Franceschini” prosegue speditamente, come dimostra l’alleanza elettorale nata in Umbria, dove si vota a fine mese, e in replica anche in Calabria (poi si vedrà con Emilia Romagna e Toscana). C’è quindi la variante Goffredo Bettini, quella sui presunti popoli già uniti nella soc

Pd in piazza per dimissioni Sindaca Virginia Raggi : Roma – “Dal dicembre 2018, in occasione delle primarie per l’elezione del segretario regionale, il Partito Democratico di Roma ha avviato una mobilitazione permanente e una raccolta firme per chiedere le dimissioni di Virginia Raggi, la peggiore Sindaca di sempre della nostra città. In questi mesi insieme ai circoli municipali abbiamo portato la battaglia per chiedere le dimissioni della Raggi in tutti i municipi di Roma con le ...

Susanna - la prostituta in bicicletta multata. L’appello a Virginia Raggi : “Ci lasci lavorare. Grazie alla strada do un futuro a mia figlia. E mi piace fare la put****” : Susanna, la prostituta della Salaria, è stata multata dai vigili urbani. L’ultimo capitolo delle vicende della 53enne romana che gira in sella alla sua bicicletta, sulla statale che collega Roma alla costa adriatica, concedendosi ai fugaci clienti, è color contravvenzione. L’ha spiegato lei stessa in collegamento telefonico su Radio 24 ai microfoni de La Zanzara. “I vigili mi hanno fatto una multa di 250 euro. Così non si può continuare a ...

Matteo Renzi contro Salvini - lo scontro a Porta a Porta. Dall'immigrazione a quota 100 - i due d'accordo solo nel bocciare Virginia Raggi : Ci siamo, Matteo Renzi contro Matteo Salvini. Matteo Vs Matteo. Il leader del centrodestra contro colui che vorrebbe essere, nuovamente, il leader del centrosinistra. Colui che appena due mesi fa era...

Salvini e Renzi - clamorosa alleanza da Vespa contro Virginia Raggi : bombardamento sul M5s : "Io e Matteo Salvini alleati? Ho querelato per molto meno". Matteo Renzi ironizza da Bruno Vespa su una possibile intesa con il Capitano, ma a Porta a porta un punto in comune i leader di Italia Viva e Lega lo trovano facilmente: il bombardamento contro Virginia Raggi. Leggi anche: "Sì, una manovra

Virginia Raggi - il Pd romano si agita dopo le parole di Zingaretti sulle non-dimissioni della sindaca. E c’è il caso del segretario cittadino : Il mezzo passo indietro c’è stato, ma le acque nel Pd romano (e non solo) sono ancora agitate. Due semplici frasi come “a Roma stiamo all’opposizione” e “no a un altro sindaco come Raggi” rappresentano il tentativo operato lunedì mattina da Nicola Zingaretti di mettere una pezza al pasticcio combinato venerdì sera, quando alla trasmissione Otto e Mezzo di La7 dal segretario nazionale dem (e presidente della Regione Lazio) si è lasciato scappare ...

Nicola Zingaretti chiude a Virginia Raggi : "Non la sosteniamo - Roma in declino" : Pronto a tutto, Nicola Zingaretti, il segretario del Pd che continua ad invocare un'alleanza strutturale col M5s in chiave anti-Salvini. Pronto a ricevere sonori schiaffoni da Luigi Di Maio, che ha replicato spiegando come la questione, ad ora, non sia all'ordine del giorno. Pronto a tutto ma non a

Pd - Romano : “Virginia Raggi dice che continuerà a dare fastidio? Spero di no - è un pessimo sindaco”. E ironizza su Italia Viva : “Italia 5 Stelle? Ci sono stati episodi veramente pessimi, come l’aggressione a Filippo Roma delle Iene. Èun episodio che dobbiamo stigmatizzare, perché sono sempre segnali bruttissimi quelli per cui un giornalista di qualsiasi testata viene insultato e minacciato. Sono cose inaccettabili. Faccio un appello a Di Maio e a Raggi: diano una prova di maturità, condannando quell’episodio, perché è un’aggressione orrenda che ...

Virginia Raggi sogna il bis con il sì di Beppe Grillo. Allarme del Pd : evitiamo autogol : NAPOLI Operazione Raggi bis. Le grandi manovre interne della sindaca sono appena iniziate. Una lunga marcia con un unico obiettivo: ricandidarsi nel 2021 in Campidoglio. Beppe Grillo sul palco con...

Virginia Raggi alla festa M5s - rissa tra attivisti e giornalisti : non vogliono farla parlare : Eccovi serviti i Cinque Stelle. Ecco che cosa sono. Il contesto è quello della mesta kermesse con cui i grillini celebrano i loro primi dieci anni di vita, a Roma. Nel video potete vedere il momento in cui all'evento arriva Virginia Raggi, che viene fermata, come è ovvio che sia, dai giornalisti che

Virginia Raggi a Italia 5 Stelle - rissa tra attivisti e giornalisti : insulti a inviato Iene : Caos a Napoli a Italia 5 Stelle all'arrivo di Virginia Raggi. «Fatemi parlare un minuto con i cronisti, poi vengo a salutarvi», ha detto il sindaco ma la situazione è...

Italia 5 stelle - urla contro i giornalisti all’arrivo di Virginia Raggi. Attivisti contro la Iena Filippo Roma : “Venduto” : Parapiglia tra militanti e giornalisti a Italia 5 stelle a Napoli all’arrivo di Virginia Raggi. La sindaca di Roma è stata subito fermata da decine di giornalisti e Attivisti, con i secondi che tentavano di impedire ai primi di fare domande con cori di sostegno alla sindaca e insulti stampa. “Fatemi parlare un minuto con i cronisti, poi vengo a salutarvi” ha detto Raggi ma la situazione è precipitata all’arrivo di Filippo ...

