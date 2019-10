Ranieri | “La Roma? La conosco bene Mi voglio far volere bene dai nostri tifosi”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 19 ottobre 2019) Un esordio singolare quello di Claudiosulla panchina della Sampdoria. Nel giorno del suo compleanno avrà come avversaria lache ha allenato fino alla scorsa estate. La partita di domani corre il rischio di essere rimandata per la forte pioggia prevista su Genova, maha tenuto la sua conferenza stampa prima del match. “Ogni sabato sera faccio un punto della situazione, raccolgo le sensazioni della settimana e decido chi mandare in campo la domenica. Faccio forte affidamento sul pubblico, devono perdonarci gli errori del recente passato, devono aiutarci a reagire”si augura che domani arrivi il gol di Quagliarella “Spero che domani Quagliarella possa trovare il gol, si sta sciogliendo pian piano e purtroppo il destino di un attaccante è legato al fare gol. Mi auguro che lo possa trovare quanto prima”. Sulla: “Laè una squadra ...

