Napoli-Verona 1-0 | è tornato Milik

LIVE Napoli-Hellas Verona 1-0 calcio - Serie A in DIRETTA : resiste il vantaggio di Milik alla fine del primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.52 Verona che ha dominato per la fase centrale del primo tempo andando vicino al gol per più volte, poi la qualità dei giocatori del Napoli con Ruiz e Insigne permette a Milik di segnare il primo gol stagionale. A tra poco per il secondo tempo. 46′ Finisce il primo tempo, 1-0 Napoli con rete di Milik. 45′ Younes ci prova da fuori area, palla che finisce fuori di poco alla destra ...

LIVE Napoli-Hellas Verona 1-0 calcio - Serie A in DIRETTA : Milik sblocca la partita per i partenopei : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41′ Veloso su punizione da posizione defilata chiama al colpo di testa Koulibaly prima che possa arrivare in porta il pallone. 39′ Gol del Napoli che arriva nel momento peggiore in termini di prestazione, Verona che subisce il colpo. 37′ Gooooooooool, Milikkkkkkkkkkk, primo gol stagionale per il polacco che anticipa i difensori del Verona su cross basso di Ruiz, ...

LIVE Napoli-Hellas Verona 0-0 calcio - Serie A in DIRETTA : Meret respinge due tentativi di Lazovic e Stepinski : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29′ Napoli che ora riesce a spingere con continuità, destro di Di Lorenzo che sfiora il secondo palo da fuori area. 27′ Milik protesta per una trattenuta in area di rigore, nulla di particolare. 25′ Verona che in questa fase della partita ha il predominio del gioco, Napoli che arretra. 23′ Gol in fuorigioco di Stepinski, con Lazovic che al momento del passaggio era in ...

Napoli-Verona - tre volte Meret : Strepitoso Meret in Napoli-Verona. Il portiere del Napoli si è reso protagonista di una triplice parata in una sola azione offensiva del Verona. Prima ha detto no a Lazovic che spara un tiro forte verso la porta del Napoli dopo aver lasciato sul posto Manolas. Poi a Pessina, che di nuovo cerca di battere il portiere partenopeo. In ultimo chiude definitivamente la porta a Stepinski. Tre miracoli nel giro di meno di venti secondi. Grande occasione ...

LIVE Napoli-Hellas Verona 0-0 calcio - Serie A in DIRETTA : si parte al San Paolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 Stanno per entrare in campo le squadre, manca poco all’inizio della partita. 17.52 Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata solo una volta in queste ultime nove partite casalinghe. 17.45 Anche il Verona ha bisogno i gol dei suoi attaccanti, con Stepinski e Di Carmine ancora a quota 0 reti. 17.40 A dispetto delle previsioni nel Verona saranno titolari Zaccagni e Stepinski che hanno ...

Napoli-Verona - in attacco Younes e Milik - rientra Insigne : Le formazioni ufficiali di Napoli-Verona. rientra Lorenzo Insigne. Fuori Mertens. Davanti Milik e Younes. A centrocampo, rifiata Zielinski e spazio a Fabian e Allan. In difesa, Di Lorenzo spostato a sinistra e Malcuit a destra. Al centro la coppia Manolas Koulibaly. Napoli: Meret, Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo, Callejon, Allan, Fabian, Amin, Insigne, Milik L'articolo Napoli-Verona, in attacco Younes e Milik, rientra Insigne sembra ...

LIVE Napoli-Hellas Verona calcio - Serie A in DIRETTA : Mertens parte dalla panchina - titolare Younes : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Mertens osserverà riposo almeno nel primo tempo, per preservarlo in vista della prossima partita Champions League contro il Salisburgo. 17.25 L’ultimo pareggio tra Napoli e Verona risale al mese di aprile del 1988. 17.20 A disposizione per le due squadre: Napoli: Ospina, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Tonelli, Elmas, Gaetano, Zielinski, Llorente, Mertens. Verona: Berardi, Bocchetti, ...

Napoli-VERONA - le formazioni ufficiali : Napoli-Hellas Verona, ecco le scelte dei due allenatori Napoli (4-4-2): a breve Verona (3-4-2-1): a breve L'articolo NAPOLI-VERONA, le formazioni ufficiali proviene da ForzAzzurri.net.