Di Maio | Berlusconi & Co in piazza per difendere i loro amici evasori

Centrodestra a Roma - la diretta della manifestazione : migliaia in piazza - cori contro Di Maio e Gad Lerner. Berlusconi parlerà per primo - chiude Salvini : Mancano poche ore all'inizio della kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano" promossa dalla Lega contro il Conte bis e in piazza San Giovanni stanno arrivando i primi manifestanti....

**Whirpool : Berlusconi - ‘dramma frutto di errori commessi da Di Maio’** : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “La decisione della Whirlpool di fermare la produzione nello stabilimento di Napoli è drammatica per i 420 lavoratori impiegati e per le loro famiglie, alle quali va la nostra solidarietà. è una decisione grave anche per le ricadute che avrà su un’area del nostro Paese già duramente gravata da numerose crisi aziendali e da una disoccupazione che raggiunge percentuali molto elevate”. Lo ...

Prescrizione - Di Maio : “Sarà in vigore dall’1 gennaio. Nessun dietrofront sulla riforma. Era Berlusconi che voleva fermarla” : La riforma della Prescrizione non subirà alcun rinvio. Ne è sicuro Luigi Di Maio, che nel giorno di Italia 5 stelle ha rilasciato un’intervista a Maria Latella su Skytg24. “La nuova Prescrizione è gia legge. Entrerà in vigore il 1 gennaio 2020, non c’è niente da discutere. È una norma di civiltà: se entri in un processo poi si arriva a sentenza”, ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle da Napoli, dove oggi inizia ...

Prescrizione - Di Maio : “Sarà legge nel 2020. No dietrofront - quello lo voleva Berlusconi. Non perdere tempo sul carcere agli evasori” : La riforma della Prescrizione non subirà alcun rinvio. Ne è sicuro Luigi Di Maio, che nel giorno di Italia 5 stelle ha rilasciato un’intervista a Maria Latella su Skytg24. “La nuova Prescrizione è gia legge. Entrerà in vigore il 1 gennaio 2020, non c’è niente da discutere. È una norma di civiltà: se entri in un processo poi si arriva a sentenza”, ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle da Napoli, dove oggi inizia ...

M5s - Salvini : “Presto passaggi verso la Lega”. Di Maio : “Come Berlusconi con De Gregorio. I nostri parlamentari non sono in vendita” : “Sorprese”, le chiama Matteo Salvini. In altre parole transfughi che, si dice certo l’ex ministro dell’Interno, sono disposti ad abbandonare il M5s per passare tra i banchi dell’opposizione con la Lega. Parole che non piacciono a Luigi Di Maio, pronto a ricordare come la “compravendita” di parlamentari ha precedenti illustri, come il caso Berlusconi-De Gregorio. “Mettetevi nei panni di chi ha fatto ...

Luigi Di Maio e Zingaretti come Renzi e Berlusconi : la maledizione del Nazareno - "perché finirà malissimo" : La fragilità di questo governo si deduce anche da piccoli particolari, dettagli in apparenza insignificante. come la quasi totale assenza di foto che ritraggono insieme Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Salvo un fugace incontro istituzionale a fine 2018, per siglare un protocollo di intesa tra il M