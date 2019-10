Ancelotti | «Non è che Milik non giocava perché l’allenatore è un pirla | ma perché

Risultati Serie A - classifica/ Diretta gol : Ancelotti Non può sbagliare - live score : Risultati Serie A e classifica aggiornata: la Diretta gol live score delle partite in programma oggi, sabato 19 ottobre 2019, anticipi della 8giornata.

Napoli – Verona : i convocati di Ancelotti - non c’è Lozano : Ancelotti ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte al match che vedrà il Napoli affrontare domani sera al San Paolo il Verona Seduta pomeridiana oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri hanno preparato il match al San Paolo contro il Verona in programma domani per l’ ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra si è allenata sul campo 2 svolgendo una prima fase di riscaldamento a secco.Successivamente ...

Napoli – Dalla lotta Scudetto al ‘caso Insigne’ - Ancelotti fa chiarezza : “gli ho fatto capire che non può comportarsi male” : Ancelotti alla vigilia della sfida col Verona: le parole del tecnico del Napoli sulla lotta Scudetto ed il ‘caso Insigne’ Dopo una settimana di pausa la Serie A torna finalmente protagonista: tre saranno gli anticipi dell’ottava giornata che si giocheranno domani, tra i quali anche la sfida tra Napoli e Verona. Alla vigilia del match Carlo Ancelotti ha raccontato le sue sensazioni in vista del match: “dobbiamo ...

Juventus-Bologna - Sarri : “Higuain-Dybala - sono adatti entrambi”. Napoli-Verona - Ancelotti : “Rinnovo - non è la priorità” : JUVENTUS BOLOGNA Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Juve-Bologna, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista sulla sfida di domani e su alcuni dettagli. Su Douglas Costa, De Sciglio e Danilo: “Non so da dove è uscita la notizia del rientro di Douglas Costa perché si […] L'articolo Juventus-Bologna, Sarri: “Higuain-Dybala, sono adatti entrambi”. ...

De Laurentiis su Higuain : “Ancelotti Non me lo ha mai chiesto. E se lo facesse gli direi : perché no?” : Ieri De Laurentiis ha parlato di tanti argomenti, compreso il possibile ritorno di Higuain al Napoli. “Ancelotti non me lo ha mai chiesto. E se lo facesse gli direi: perché no?” Il presidente ha insistito sulla necessità di non andare in rosso: “Vietato indebitarsi. Questo Napoli si è tolto lo sfizio di avere un allenatore dal calibro internazionale come Benitez e uno dal profilo universale come Ancelotti. Non ci siamo fatti mancare nulla. Io ...

Antonio Insigne : “Lorenzo vuole vincere lo scudetto - non gioca per sé ma per la squadra! Non ha mai parlato male di Ancelotti - sono solo dicerie. Il malumore è travisato…” : Antonio Insigne parla del momento del fratello con la maglia del Napoli Antonio Insigne, fratello di Lorenzo capitano del Napoli è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare del momento che sta vivendo suo fratello in maglia azzurra: “Il mio augurio è quello di festeggiare sia Roberto che Lorenzo. Al di là del calcio sono i miei fratelli e desidererei ...

De Laurentiis : «Insigne non può avere atteggiamenti di sfida verso Ancelotti - capisca cosa vuole fare da grande» : Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Lorenzo Insigne. «Nessuno può risolvere il problema di Insigne se non è Insigne a risolverlo. Deve capire da grande cosa vuole fare. Ha sempre avuto un atteggiamento di scomodità a Napoli. A me sta molto simpatico, lo proteggo, mi piace, però a lui Napoli è sempre stata scomoda la situazione napoletana. Deve tranquillizzarsi, deve diventare una persona più serena. Ma è un problema suo, non glielo può ...

Mattino : l’idea di Ancelotti è di non fare più un turnover scientifico : Ancelotti è un leader calmo e, come sottolinea il Mattino non ama i discorsi motivazionali. Spera sempre che siano i giocatori a trovare, parlando tra di loro, gli stimoli per superare certi momenti. La missione adesso è non perdere punti e soprattutto superare il girone di Champions come ha chiesto il presidente e per far questo la sua tentazione è quella di ridurre le rotazioni: è vero che ci sono degli intoccabili nella gare con le big (da ...

Ventura : “Ancelotti condivideva gli acquisti. Non mi aspettavo 6 punti di distanza” : A Radio Anch’io lo Sport è intervenuto Giampiero Ventura, allenatore della Salernitana. Il tecnico si è soffermato anche sul momento che sta vivendo il Napoli. Ventura ha allenato il club di De Laurentiis quando militava in Serie C: “Per me era un punto interrogativo. Aveva fatto un passo indietro perché arrivato a 20 punti dalla Juventus. Ancelotti conosce meglio la sua squadra, ha fatto un mercato importante, ha detto che è un ...

Insigne : “I tifosi non mi hanno capito. Con Ancelotti è solo una questione caratteriale” : Lorenzo Insigne si confessa in un’intervista realizzata da Rai Sport che andrà in onda oggi nel corso di Dribbling, alle 13.30. Parla della difficoltà di vestire la maglia del Napoli e la fascia di capitano quando a Napoli ci si è nati. Della difficoltà di imporsi in casa propria, con tutte le pressioni del caso e le critiche dei tifosi, che da lui vorrebbero sempre di più, proprio in virtù delle origini partenopee. “Da un paio ...

Zeman : «Da Ancelotti ci si aspettava di più. Sarri non è più quello di Napoli» : Il Messaggero propone una lunga intervista a Zeman, ex allenatore di Lazio e Roma per parlare della serie A e di come è cambiato il calcio «Ormai non si inventa più niente. Questo sport è più fisico e più aggressivo. E sempre meno tecnico. A interpreti di qualità vengono addirittura cambiate le caratteristiche. Non faccio nomi, guardate le partite e capirete». Sulla classifica della Serie A che dopo appena 7 giornate ripropone già la Juve in ...

Albertini : “Come si fa a non avere fiducia in Ancelotti?” : Il Mattino di oggi intervista Demetrio Albertini, che ha appena lanciato il corso per responsabili del settore giovanile a Coverciano, sul momento del Napoli che sembra essere quella più in difficoltà tra le big del nostro campionato. Ma bisogna fare attenzione a giudicare dal di fuori, perché “l’aria che si respira fuori non è la stessa che si respira nello spogliatoio”, spiega Albertini. L’ex calciatore ha negato la tesi ...

Milik schietta frecciata ad Ancelotti : “A Napoli si cambia troppo e si va in confusione! Le critiche? Spengo il cellulare. Da Llorente posso imparare molto.Non gioco con continuità e…” : Intervista a Milik L’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della sua nazionale al portale polacco, Przeglad Sportowy. Ecco quanto ha detto: “Quando arrivano delle critiche io Spengo i social come Instagram e Twitter. Spengo il telefono ed in un momento questa dimensione scompare dal mio spazio. E’ l’unico modo per non impazzire. – e precisa – Poi, ...

Il Mattino : per Ancelotti proteste troppo timide sul rigore non dato a Ghoulam : Il Mattino parla dell’evidente momento di difficoltà del Napoli che non riesce a ritrovare il fuoco e la grinta messi in campo contro il Liverpool. Di certo nessuno si aspettava di essere quarto alla settima giornata e di avere Inter e Atalanta a separarli dalla capolista C’è un aspetto che colpisce: rigore o non rigore, la trattenuta su Ghoulam da parte di Izzo nell’area del Torino, avrebbe dovuto scatenare una sorta di preso d’assalto ...