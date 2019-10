Voglio Essere Tua di Giordana Angi è la consacrazione di un’artista verace e profonda

Siria - la lettera di Trump a Erdogan : “Non essere stupido - non Voglio distruggere l’economia turca”. Ma il ‘Sultano’ non si ferma : “Caro presidente, lavoriamo per un buon accordo! Non vuoi essere responsabile del massacro di migliaia di persone e io non voglio essere responsabile della distruzione dell’economia turca. E ti puoi fidare che lo posso diventare”. Inizia così la lettera che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato il 9 ottobre al suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, il giorno in cui la Turchia ha ufficializzato ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Michela Moioli : “Voglio Essere in gara. Sarò al via in due specialità? Vedremo” : Michela Moioli e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: un sogno da realizzare. La campionessa olimpica a PyeongChang nello snowboardcross ha voglia di giocarsi le proprie carte nei Giochi Invernali in casa e di sicuro le motivazioni per essere competitiva non mancheranno. “Ho preso questo impegno e lo rispetterò, voglio e devo arrivare in pista nel 2026“, le dichiarazioni dell’azzurra (fonte: Ansa), a margine della presentazione ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2016 - Michela Moioli : “Voglio Essere in gara. Sarò al via in due specialità? Vedremo” : Michela Moioli e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: un sogno da realizzare. La campionessa olimpica a PyeongChang nello snowboardcross ha voglia di giocarsi le proprie carte nei Giochi Invernali in casa e di sicuro le motivazioni per essere competitiva non mancheranno. “Ho preso questo impegno e lo rispetterò, voglio e devo arrivare in pista nel 2026“, le dichiarazioni dell’azzurra (fonte: Ansa), a margine della presentazione ...

Benedetta Barzini : "La mia vita va verso il 'non'. Voglio scomparire ed essere dimenticata" : “Ben ha fatto una cosa diversa: ha detto ‘mi interessa quello che pensi’. Non mi ha trattata da madre, ma da essere umano”. Ben è Beniamino Barrese. Figlio. Regista. È lui ad aprirci la porta al secondo piano di un ufficio di Piazza Vittorio a Roma. Ci accomodiamo in un salotto bianco, stile essenziale, contemporaneo. “Benedetta arriva subito”. La vediamo “sfilare” per il corridoio: ...

Calcio - Roberto Mancini : “Voglio fare 30 punti per essere testa di serie all’Europeo - non dobbiamo prendere la partita sotto gamba” : “Si dà tutto per scontato e probabilmente è così, ma ci sono state squadre di blasone che in passato in Coppa Italia sono state eliminate da formazioni di serie C“, sottolinea il Commissario Tecnico Roberto Mancini in un passaggio della conferenza stampa alla vigilia della sfida in trasferta contro il Liechtenstein. La Nazionale italiana si è già qualificata per la fase finale dei Campionati Europei del 2020 grazie a sette vittorie ...

Intervista a Giordana Angi per Voglio Essere Tua - l’amore in ogni sua forma nel nuovo album (video) : Esce Voglio Essere Tua, il nuovo album di Giordana Angi a soli 6 mesi dall’uscita del suo primo lavoro, Casa. Emozioni, turbamenti e sentimenti trovano forma nelle parole di Giordana Angi nell’album prodotto da Carlo Avarello e pubblicato da Virgin Records (Universal Music Italy). Due le lingue che Giordana predilige: l’italiano e il francese; dieci invece le tracce contenute in Voglio Essere Tua per un nuovo viaggio musicale ...

Le date dell’instore tour di Giordana Angi per Voglio Essere Tua : tutti gli appuntamenti firmacopie con l’artista : Sono state annunciate le date dell'instore tour di Giordana Angi per l'album Voglio Essere Tua. Il nuovo progetto discografico dell'artista sarà disponibile da venerdì 10 ottobre in tutti i negozi e in digitale, per un totale di 10 brani inediti di cui un duetto con Alberto Urso su Oltre mare che apre il CD. Stringimi Più Forte è il titolo del singolo che ha anticipato il rilascio del nuovo album di Giordana Angi, anche questa inserita ...

MotoGp – La sfida interna in casa Yamaha continua - Vinales battagliero in Thailandia : “Voglio Essere il primo del team” : Vinales ci crede: lo spagnolo della Yamaha arriva in Thailandia con sensazioni positive dopo il round di Aragon La Yamaha è arrivata in terra thailandese per il primo appuntamento del tour extra europeo: i piloti sono pronti per sfidarsi sul circuito di Buriram, dove si prospetta grande spettacolo e Marquez si gioca il primo match point. Maverick Vinales, reduce dal quarto posto ad Aragon, arriva in Thailandia con sensazioni positive: ...

Ronaldo sul suo futuro a SportBible : “Sono competitivo - Voglio Essere il numero uno” : Il portale gianlucadimarzio.com, riporta di un’intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo a SportBible. Ronaldo parla del suo futuro e dichiara di voler essere sempre il numero uno, anche lontano dai campi di gioco “Tra qualche anno però CR7 dovrà pensare alla sua vita fuori dal campo di calcio, anche se sta già lavorando per raggiungere anche lì il top. Rimanere alla pari di Tiger Woods, Lebron James, Roger Federer, gli altri ...

“Sì - Voglio Essere tua moglie!”. Nozze a Uomini e Donne. Proposta social per la storica coppia : Si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne cinque anni fa (lui tronista, lei corteggiatrice), si sono reinventati (con successo) come influencer, hanno messo su casa (prima a Reggio Emilia poi a Milano), e insieme sono diventati pure genitori, di Bianca, nata nel 2017, che è andata a far compagnia ad Alessandro, nato da una precedente relazione di lei. Ora la tanto desiderata Proposta di matrimonio è arrivata: Beatrice Valli diventerà la ...

Sampdoria - Di Francesco : “Voglio una squadra col coltello tra i denti - il Ferraris deve essere una bolgia” : “Sicuramente affrontare l’Inter di Conte che parla di ferocia ci deve dare ulteriori stimoli: noi non dovremo essere da meno. Voglio vedere la squadra scendere in campo con il coltello tra i denti”. Domani la Sampdoria ospita a Marassi l’Inter capolista. Queste le parole del tecnico Eusebio Di Francesco in conferenza stampa. “Mi aspetto una bolgia domani pomeriggio. Il ‘Ferraris’ deve tornare ad ...

Vettel : Voglio Essere campione con la Ferrari : Tornare a bere lo champagne dopo la vittoria di Singapore e' stato bello per Sebastian Vettel. Vettel: voglio essere un campione con la Ferrari

Voglio Essere Tua è il nuovo album di Giordana Angi che contiene anche un duetto con Alberto Urso : Si intitola Voglio Essere Tua il nuovo album di Giordana Angi, in uscita su etichetta Virgin Records - Universal Music. Il secondo album di inediti dell'artista sarà disponibile da venerdì 11 ottobre, successore del disco d'esordio Casa, rilasciato quando ormai alla fine del programma Amici di Maria De Filippi mancavano solo pochi appuntamenti. Concorrente della scorsa edizione del talent show Mediaset, Giordana Angi si è classificata ...

Eto’o - tra razzismo e grandi sogni : “Voglio Essere il primo allenatore nero a vincere la Champions” : Saumuel Eto’o a cuore aperto: dai progetti futuri al razzismo, le parole dell’ex calciatore dell’Inter Il razzismo, in particolar modo nel mondo del calcio, sembra non voler cessare di esistere. Si ripetono spesso infatti spiacevoli episodi inaccettabili che macchiano questo sport amatissimo e seguitissimo. Proprio di razzismo ha parlto Samuel Eto’o in un’intervista a “Cadena Ser”: “è molto ...