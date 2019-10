Michele Caruso dopo il vaffa alla Sciarelli | Non è un reato | non chiedo scusa

“Chi l’ha visto?” - il disturbatore Michele Caruso : “Federica Siarelli mi deve ringraziare - io alzo gli ascolti” : “Sono un malato di protagonismo, oggi stavo sul Corriere.it accanto a Donald Trump, provo un godimento indefinibile”. A dirlo ai microfoni de La Zanzara è Michele Caruso, disturbatore noto al pubblico Rai che ha fatto il suo ultimo intervento mercoledì sera in diretta nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?”. E proprio su quanto accaduto l’altra sera ha spiegato: “Mi deve ringraziare – ha detto il disturbatore – ...

Chi l’ha Visto? - il disturbatore Michele Caruso al telefono : «Vaffanc*lo». Sciarelli : «Si deve andare a far curare. Deficiente» – Video : Federica Sciarelli - Chi l'ha Visto? Ci risiamo, il disturbatore ’seriale’ Michele Caruso colpisce ancora. Durante la puntata di ieri di Chi l’ha Visto, a Federica Sciarelli viene passata una telefonata di un uomo, che dice di chiamarsi Giuseppe e di avere una segnalazione su Anna, una ragazzina scomparsa di cui il programma si stava occupando. Neanche il tempo di collegarsi con lui e ringraziarlo per essere intervenuto, ...

Chi l’ha visto - Michele Caruso chiama in diretta : “Sciarelli vaff***”. La conduttrice lo gela : “Un deficiente che dovrebbe farsi curare” : Imprevisto in diretta durante la puntata di “Chi l’ha visto?” andata in onda mercoledì sera su Rai 3. La conduttrice, Federica Sciarelli, ha dato spazio come di consueto a una telefonata dal pubblico ma quando la regia ha dato la linea si è scoperto che all’altro capo del telefono non c’era un telespettatore interessato a ciò di cui si stava discutendo in studio bensì il disturbatore Michele Caruso, vecchia ...

Michele Caruso manda a quel paese Federica Sciarelli a Chi l'ha visto (VIDEO) : 29 marzo 2017, 23 maggio 2018 e 16 ottobre 2019. E' un appuntamento annuale quello che si ripete a Chi l'ha visto? per Michele Caruso, il disturbatore telefonico che ormai ha intrapreso l'hobby di divertirsi a chiamare qui e là fra tv e radio per lasciare tracce della sua presenza. Federica Sciarelli sembra quasi averci fatto il tarlo su una sua improvvisa comparsa al telefono e l'appuntamento è stato rispettato pure ...