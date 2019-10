La prima app a supportare il face unlock dei Google Pixel 4 è LastPass

Sci alpino - parte ufficialmente la stagione di Coppa del Mondo : Soelden ospita la prima tappa sabato 26 ottobre : Disco verde per la pista di Soelden, sabato 26 ottobre parte ufficialmente la Coppa del Mondo di sci alpino sabato 26 ottobre partirà ufficialmente la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. Ad ospitare la prima tappa di Cdm, sarà la pista austriaca di Soelden, che ha ricevuto il benestare della Fis dopo l’ultimo sopralluogo effettuato nella mattinata di giovedì 17 ottobre. Le gare sono previste nel weekend del 26 e 27 ottobre: ad ...

Tour of Guangxi : Gaviria vince la prima tappa - Trentin sul podio : Non basterà a cambiare completamente il bilancio di una stagione davvero avara di soddisfazioni, ma Fernando Gaviria può concludere il suo primo anno alla UAE Emirates con un sorriso. Il velocista colombiano ha vinto la prima tappa del Tour of Guangxi, la corsa cinese che chiude il World Tour, battendo in volata due avversari di grande rango come Pascal Ackermann e Matteo Trentin. Dopo diversi tentativi di attacco la corsa si è decisa con una ...

Tour of Guangxi 2019 - risultato prima tappa : Fernando Gaviria vince in volata - Matteo Trentin ottimo terzo : Fernando Gaviria ha vinto la prima tappa del Tour of Guangxi, 135 km con partenza e arrivo a Beihai caratterizzati da un percorso pianeggiante. Il colombiano è riuscito a imporsi allo sprint nella frazione d’apertura di questo appuntamento cinese inserito nel calendario World Tour e che chiude la stagione del grande ciclismo. Il velocista della UAE Emirates non vinceva addirittura dal Giro d’Italia quando approfittò del discusso ...

Smog - Rapporto Aea sulla qualità dell'aria 2019 - Italia prima in Europa per morti da biossido azoto : Roma - Primo paese dell'Ue per morti premature da biossido di azoto (NO2) e nel gruppo di quelli che sforano sistematicamente i limiti di legge per i principali inquinanti atmosferici. E' l'Italia vista dalle centraline antiSmog, i cui dati sono stati raccolti e analizzati dall'Agenzia europea per l'ambiente (Aea) nel Rapporto annuale sulla qualità dell'aria. Secondo l'analisi dei rilevamenti 2016, la ...

Ex Ilva - cambia l’ad di ArcelorMittal : Jehl via poche ore dopo la sua prima apparizione in tv. “Nuove sfide - necessario cambio di approccio” : La sua prima intervista televisiva è andata in onda lunedì sera, appena 14 ore prima dall’annuncio del suo addio. Matthieu Jehl ha fatto giusto in tempo a farsi conoscere in prima serata su Rai 3, nella puntata di Presa Diretta, che il suo ruolo di amministratore delegato di ArcelorMittal in Italia è giunto al capolinea. Da oggi il suo posto sarà occupato da Lucia Morselli, già all’opera nel campo siderurgico all’Ast di Terni e ...

Autismo - incontri su norme e diritti dei malati - prima tappa all'Aquila mercoledì 16 : L'Aquila - La normativa nazionale e regionale, le procedure per la presa in carico e i nuovi setting di intervento definiti dalla Regione Abruzzo: sono i contenuti di una serie di incontri organizzati dall'associazione Autismo Abruzzo onlus in collaborazione con il Consorzio San Stef.Ar. Abruzzo, aperti a famiglie con Autismo e operatori del settore. Prima tappa all'Aquila domani, mercoledì 16 ottobre. In Abruzzo sono stati ...

Rugby - Mondiali 2019 : il borsino delle favorite dopo la prima fase. All Blacks in pole - occhio al Giappone : In Giappone è il momento di fare sul serio. Messa in soffitta la fase a gironi, superate le polemiche sul tifone Hagibis, da sabato mattina prossimo inizieranno i quarti di finale e non ci sarà più spazio per errori. Le otto formazioni qualificate saranno impegnate fin da subito in sfide da dentro o fuori, con chi vince che continua il sogno, mentre chi perde non ha più prove d’appello. Ma, dopo la fase a gironi, chi appare favorita per il ...

F1 - GP Giappone 2019 : ennesimo disastro Ferrari. prima fila vanificata con una partenza disarmante : Alzarsi alle 3 del mattino e poi ritrovarsi le due Ferrari in Prima fila in Giappone, sede del 17° round del Mondiale 2019 di F1, è qualcosa che ha riportato ai ricordi “Schumacheriani”. Del resto, 8 pole position quest’anno proprio poche non sono e il centro del tedesco Sebastian Vettel e il secondo crono del monegasco Charles Leclerc avevano creato forti aspettative. L’obiettivo “update” per la vittoria a ...

Live F1 - GP Giappone in diretta : Bottas - secondo pit-stop - Hamilton in prima posizione : 36° giro - Hamilton + 9" Bottas + 17" Vettel + 54" Albon poi Sainz Leclerc Gasly Stroll Hulkenberg Perez, questa la top 10. Poi Ricciardo Grosjean Giovinazzi Norris Kvyat Magnussen...

Live F1 - GP Giappone in diretta : prima fila tutta Ferrari con Vettel in pole : C'è ancora una Ferrari in pole nel Mondiale F1. Ma non è quella di Charles Leclerc, bensì la SF90 di Sebastian Vettel. Nel GP del Giappone, sul circuito di Suzuka, la...

F.1 - GP del Giappone - prima fila della Ferrari a Suzuka : Monopolio Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone. Sul ventoso circuito di Suzuka, Sebastian Vettel ha conquistato la pole position, registrando il nuovo record della pista: 1:27.064. Charles Leclerc ha messo la ciliegina sulla torta, conquistando la seconda posizione e garantendo una Prima fila tutta rossa.Rotto un tabù. La Ferrari non riusciva a conquistare la pole a Suzuka dal 2006 e oggi Mattia Binotto, team principal del ...

Giappone : prima fila Vettel-Leclerc davanti alle Mercedes : Sole ma vento fortissimo per le qualifiche del GP del Giappone rinviate causa tifone, al termine delle quali la pole è di Sebastian Vettel, autore di due giri perfetti nel Q3. Accanto a lui tra poche ore partirà il compagno di squadra Charles Leclerc, con le due Mercedes di Bottas e Hamilton in seconda fila. […] L'articolo Giappone: prima fila Vettel-Leclerc davanti alle Mercedes sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Formula 1 - Leclerc prima del Gran Premio del Giappone dichiara : 'Con Vettel tutto risolto' : In vista del Gran Premio del Giappone Charles Leclerc precisa che all'interno del team Ferrari (e con Sebastian Vettel) non ci saranno più fraintendimenti: tutto è chiarito nell'assoluto interesse della squadra. Niente più incomprensioni tra compagni di squadra insomma, il bene della Ferrari viene prima di ogni aspirazione personale. Quanto poi le intenzioni di Mattia Binotto siano recepite in pista dai piloti, è tutto da vedere, o meglio, da ...

Un bimbo su 3 obeso e in sovrappeso - il triste primato dell’Italia : La culla della dieta mediterranea vanta un triste primato. È in Italia che si concentra il numero maggiore di bambini obesi e sovrappeso del Vecchio Continente. Parliamo di uno su tre nella fascia d’età 6-9 anni. Un dato che – seppur in diminuzione negli ultimi anni – resta allarmante[1]. A contendersi il record con gli italiani, ci sono i vicini ciprioti, greci e spagnoli, a certificare il declino della dieta a lungo considerata l’elisir di ...