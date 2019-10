Fattura elettronica 2019 | le sanzioni previste e in vigore

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 18 ottobre 2019)zione: lesono ufficialmente in. Dal 1° gennaio, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, è entrato inl’obbligo come ormai noto, della, in formato Xml. L’e-deve essere necessariamente redatta utilizzando strumenti informatici (un pc, un tablet o uno smartphone), e trasmessa al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. Il sistema verifica se il documento contiene i dati obbligatori ai fini fiscali, nonché l’indirizzo telematico (codice destinatario o indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la. Viene controllata anche la partita Iva del fornitore, e la partita Iva o il codice fiscale del cliente, in particolare che siano esistenti. In caso di ...

