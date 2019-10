Conte non molla il contante

Manovra - Conte : “Equilibrata ma non mi sottrarrò a verifiche. Obiettivo abbassare tasse” : “Al di là delle singole dichiarazioni, ci confronteremo lavorando all’articolato definitivo quando torno a Roma, ricordiamoci che abbiamo approvato salvo intese, c’è la possibilità di fare ulteriori verifiche, non mi sottrarrò, ci metteremo attorno a un tavolo e verificheremo”: così il premier Giuseppe Conte all’ingresso del vertice Ue. “Stiamo già lavorando per riformare l’Irpef. Dobbiamo superare l’attuale ...

Il cessate il fuoco non cambia l'agenda a Bruxelles. La sfuriata di Conte contro Erdogan non entra in Consiglio : La notizia del cessate il fuoco tra curdi e turchi non cambia l’agenda dei leader europei riuniti a Bruxelles per il Consiglio di ottobre, sebbene venga accolta come buona notizia. L’offensiva di Erdogan nel nord-est della Siria resta l’ultimo punto in agenda, senza scossoni rispetto a quanto deciso lunedì scorso al Consiglio dei ministri dell’estero a Lussemburgo: embargo della vendita di armi ma lasciato alla ...

Carcere evasori - fonti Chigi dopo tavolo con Conte : “C’è primo ok”. Ma Italia viva frena : “Non si combatte così chi non paga le tasse” : Tensioni nel governo sulle misure del decreto Fisco per combattere l’evasione fiscale. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha partecipato a un incontro di maggioranza sui reati fiscali e, al termine, fonti di Palazzo Chigi hanno parlato di clima positivo e di una prima intesa: “Carcere per i ‘grandi evasori’, confisca per sproporzione e inasprimento delle pene”, hanno fatto sapere, “si è raggiunta un’intesa ...

Governo - Conte : mi aspetto lealtà - non temo i ribaltoni : Governo, Conte:"Da tutte le forze politiche, vecchie e nuove, mi aspetto lealtà e spirito di collaborazione. Per cambiare l'Italia dobbiamo lavorare"

Giuseppe Conte - immigrati : "La verità sull'accordo di Malta. Non è una semplice declamazione" : "È una manovra coraggiosa, nel segno della crescita pur avendo risorse limitate. Solo chi non l'ha letta può definirla pallida. E spinge l'Italia nel futuro". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell'intervista concessa al Corriere della Sera, difende la manovra economica ideata con M5s

Sondaggi politici - per il 56% degli elettori Conte non può essere il “federatore” del centrosinistra : Secondo l'ultimo Sondaggio EMG Acqua, presentato oggi ad Agorà su Raitre, Matteo Salvini è ancora il leader che gode di maggiore fiducia, con il 39%. Al secondo posto c'è Conte (al 35%). Ma la maggiorparte degli elettori non crede che possa essere il nuovo "federatore" del centrosinistra. Solo il 26% pensa possa ricoprire questo ruolo.Continua a leggere

Conte : “Mi aspetto da tutte le forze politiche lealtà - ma non mi preoccupano i ribaltoni” : Conte in due interviste, su 'il Fatto quotidiano' e sul 'Corriere della sera', il premier Conte difende la manovra e avverte che nella lotta all'evasione intende andare fino in fondo: "Oggi parte una rivoluzione culturale: per la prima volta lo Stato premia gli onesti senza peraltro penalizzare chi usa il contante".Continua a leggere

Conte : con la manovra non abbiamo aumentato le tasse : Governo, Conte: "Non abbiamo aggravato l'imposizione fiscale, anzi con il cuneo e altre manovre abbiamo cercato di alleggerirla"

Conte : non temo ribaltoni - voglio lealtà : 8.09 "Da tutte le forze politiche, vecchie e nuove, mi aspetto lealtà e spirito di collaborazione. Per cambiare l'Italia dobbiamo lavorare tanto nella medesima direzione", afferma il premier Conte nell'intervista al Corriere della Sera. "Abbiamo messo in piedi una serie di riforme che hanno bisogno di tempo per esplicare i propri effetti. I ribaltoni non mi preoccupano...Abbiamo già visto ad agosto che mosse avventate e irresponsabili non ...

Lotta a evasione - Conte : “Non criminalizza - ma incentiva. Tetto contante? Un segnale”. Di Maio : “Priorità è carcere a grandi evasori” : “Non vogliamo criminalizzare alcuna categoria, ma semplicemente incentivare l’utilizzo della moneta elettronica“. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta ai microfoni del Tg1 il testo varato della nuova legge di Bilancio, aggiungendo che il suo personale obiettivo era quello di arrivare subito al Tetto di 1.000 euro per il contante, ma che comunque “l’importante era dare un segnale”, rendere ...

Governo : Conte - ‘non penso affatto a fondare nuovo partito’ : Roma, 16 ot. (Adnkronos) – “Io non sto affatto pensando di fondare un nuovo partito. Sono impegnato a coordinare l’azione del Governo. Ci sono già vari soggetti politici e, io dico, più che creare nuovi soggetti politici sarebbe opportuno far dialogare quelli esistenti”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a Speciale Tg1. L'articolo Governo: Conte, ‘non penso affatto a fondare nuovo partito’ sembra essere ...

Raffaele Volpi al Copasir - pronto non solo ad ascoltare Conte : a chi tocca spiegare sul caso Russiagate : Il governo si muove e la data di convocazione al Copasir di Giuseppe Conte è sempre più vicina. Mercoledì prossimo il premier sarà ascoltato sul presunto scandalo che lo vede protagonista. Quello per cui avrebbe concesso il benestare all'incontro tra i capi dell'intelligence e il ministro della gius

