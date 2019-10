Caccia all' ultimo voto

Nuoto - ISL 2019 - Lewisville. Entrano in scena Hosszu e Chalmers : si apre la Caccia alla finale anche per le altre quattro squadre : Niente Italia ma tanti nuotatori di qualità saranno protagonisti nel week end a Lewisville, negli States, per la terza tappa delle International Swimming Series, la manifestazione itinerante di Nuoto che vede al via otto franchigie con sede in tutto il mondo. Tanti Stati Uniti, tanta Gran Bretagna, ma senza il capitano Adam Peaty che salterà il primo appuntamento con i suoi “London Roar” dove c’è tantissima Australia e ...

M5s - Barillari : “Carta di Firenze dei dissidenti? Rimasti anonimi per evitare Caccia alle streghe. Parlamentari attenti al documento” : “Temo che diventeremo come il Pd, che perderemo identità, coerenza, che saremo costretti ad accettare compromessi al ribasso che ci snatureranno”. Davide Barillari, consigliere del Movimento 5 stelle in Regione Lazio più volte finito al centro delle polemiche per le sue posizioni no vax, è il promotore della Carta di Firenze, un documento firmato da un gruppo di malpancisti in cui si critica la gestione 5 stelle degli ultimi anni. Un ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles pronta per lo show al corpo libero - Caccia alla doppietta d’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.06 Le ginnaste sono entrate una a una nel palazzetto, tra poco si incomincia. 15.05 Questo l’ordine di rotazione al corpo libero: la francese Melanie De Jesus Dos Santos, la russa Liliia Akhaimova, la spagnola Roxana Popa, la statunitense Sunisa Lee, la russa Angelina Melnikova, la brasiliana Flavia Saraiva, la canadese Brooklyn Moors, la statunitense Simone Biles. 15.02 Per ...

Trieste - 17enne accoltellato all’addome è in fin di vita : Caccia all’aggressore : È grave un ragazzo italiano di 17 anni che ieri sera, sabato 12 ottobre, è stato accoltellato all'addome nei pressi di piazza Goldoni: il giovane, dopo essere stato ferito, si è trascinato fino al vicino Mc Donald's dove ha chiesto aiuto, lasciando dietro di sé una scia di sangue. Sottoposto ad un intervento chirurgico, è ricoverato in rianimazione mentre è caccia all'aggressore.Continua a leggere

Fisco - schedati tutti i pagamenti Contanti e cuneo : la Caccia alle risorse : Scontrini e fatture elettroniche diventano prove di reato. Slitta a oggi il vertice a Palazzo Chigi

Arriva la Luna del Cacciatore : domani sera naso all’insù per osservare lo spettacolo : Dopo la Notte della Luna celebrata il 5 ottobre in tutto il mondo, la Luna si prende ancora la scena nel cielo notturno. Domenica notte, infatti, potremo osservare la Luna del cacciatore splendere grande e luminosa nel cielo. Questo plenilunio deve il suo nome ai nativi americani che aiutati dal suo bagliore seguivano le tracce delle loro prede. Quella in arrivo poco dopo le 23,00 di domenica 13 ottobre “è una Luna piena normalissima, ...

New York : sparatoria a Brooklyn - 4 morti/ Indagini in corso : è Caccia all'uomo : sparatoria Brooklyn, tragedia a New York: 4 morti e 3 feriti gravi in un locale notturno. Nessun arresto per il momento: le ultime notizie.

Manovra - è Caccia alle coperture. Il riordino dell'Iva (a gettito zero) ancora sul tavolo : È l’ultima ora della Manovra e l’ultima ora è quella in cui bisogna trovare le coperture che ancora mancano, ma anche assumere le decisioni politiche rimaste appese alle divergenze interne. Quando i soldi sono pochi - come è il caso della prima legge di bilancio del governo giallorosso - i due piani si intrecciano e il tratto è quello della rincorsa. La traduzione in numeri del lavoro continuo che stanno ...

Shock in Usa - 40enne stupra bimba di 2 anni lasciandola sanguinante : Caccia all’uomo : L'orribile violenza nella Contea di Collier, nello stato della Florida, dove la piccola è stata ritrovata dai parenti esanime a terra in una pozza di sangue. Si pensava fosse caduta ma in ospedale è emersa l'orribile verità: aggredita e stuprata da un 40enne che nel frattempo si è reso irreperibile.Continua a leggere

F1 - il tifone rinvia le qualifiche. Caccia alla pole domenica notte prima della gara : Cambia il programma del Gp del Giappone per motivi di sicurezza. Mercedes più veloci nella prima sessione di prove libere

LIVE Irlanda-Italia 0-0 - Qualificazioni Europei Under 21 in DIRETTA : comincia la ripresa. Gli azzurrini alla Caccia di un gol difficile da trovare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ PARRODS LA METTE A LATO! Solita sponda di Idah, per il suo numero 10 che – a rimorchio – riceve calciando di prima. La palla termina di pochissimo fuori dal pezzo di porta difeso da Carnesecchi. 51′ Cross di Tonali dalla trequarti, Cutrone la gira ma palla termina docile fra le braccia di Kelleher. 49′ Carraro subisce fallo da Coventry, che viene ammonito. ...

Carbonia - non si ferma all’alt della polizia : inseguimento e spari nella notte - Caccia all’uomo : Intorno alle 3 un’auto non si è fermata all'alt delle forze dell'ordine a Carbonia, nella Sardegna sud occidentale. Ne è nato un inseguimento per le vie della città, al termine del quale una volante della polizia ha speronato una Citroen C1, risultata rubata. Il conducente è riuscito però a scappare a piedi: è caccia all’uomo.Continua a leggere

Lecco - Cacciato dalla squadra di calcio a 8 anni perché ritenuto troppo scarso : Un bambino nato nel 2011 è stato allontanato dai "pulcini" perché ritenuto dai tecnici non abbastanza dotato. L'ira dei genitori: "È un gesto scandaloso: non gliel'hanno nemmeno detto in faccia e lui l'ha capito da solo, non è stupido". Emarginato dalla sua squadra di calcio perché considerato troppo scarso, a soli otto anni. È accaduto a Lecco e a riferire la sua frustrazione alla famiglia è stato direttamente il piccolo: "Papà, ho già capito ...