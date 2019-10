Bari | pitbull azzanna e uccide un cagnolino in una pizzeria del rione Japigia

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Uno spiacevole fatto di cronaca si è verificato ieri sera a, precisamente nel, dove all'improvviso unsarebbe sfuggito al controllo del suo padrone e poi avrebbe fatto il suo ingresso in unadel posto, aggredendo endo undi piccola taglia, ovvero un Yorkshire. Lo stesso sarebbe stato di proprietà del titolare dell'attività commerciale. Il molosso si trovava all'esterno, e all'improvviso è piombato all'interno dell'attività commerciale, sotto gli occhi terrorizzati dei clienti. Fortunatamente nessuna persona è stata aggredita, ma purtroppo per il poveronon c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale insieme a quelli del commissariato della Polizia di Stato. Attimi di tensione In seguito all'increscioso episodio si sono verificati attimi di tensione, proprio tra il titolare della ...

NoiNotizie : #Bari: pitbull senza guinzaglio entra in pizzeria e uccide Yorkshire - Borderline_24 : #Bari, #Pitbull senza guinzaglio attacca e uccide cagnolino in pizzeria -