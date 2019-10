Rifiuti | Costa | ‘no a nuovi termovalorizzatori in Sicilia’

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “A proposito dell’ipotesi di costruireinceneritori in Sicilia, vorrei ribadire che la strada è sbagliata. Servono impianti alla regione ma quelli che aiutano a differenziare e a riciclare”. Così in una nota il ministro dell’Ambiente SergioPer il ministro, “servono impianti per l’organico, che costituisce la frazione più importante deiprodotti. Servono impianti per sostenere la differenziata e avviare al riciclo. è ora che la Sicilia volti pagina e guardi al futuro colmando finalmente gli anni di ritardo”. L'articolo, ‘no ain Sicilia’ Meteo Web.

