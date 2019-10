I Pixel 4 hanno una caratteristica che Google non riteneva “necessaria” e non è la prima

Google ci spiega - molto chiaramente - perché i Pixel 4 non hanno il 5G : A differenza degli ultimi top di gamma dei principali produttori di smartphone Android, il Google Pixel 4 non presenta il supporto alla connettività 5G L'articolo Google ci spiega, molto chiaramente, perché i Pixel 4 non hanno il 5G proviene da TuttoAndroid.