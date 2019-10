Salvini dimesso dopo un malore a Trieste

Fonte : agi

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Matteoassente alla cerimonia di oggi adove si sono svolti i funerali degli agenti uccisi durante la sparatoria in questura. Il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno si è dovuto fermare in ospedale a Monfalcone per un controllo pocoessere sbarcato dall'aereo a Ronchi dei Legionari.ha accusato un lieveprovocato da una colica renale. Non è stato necessario il ricovero ed è statointorno alle 13. "Il senatore Matteoha avuto una colica mentre si recava al funerale dei poliziotti aesami, antidolorifici e controlli è statoe le sue condizioni non destano preoccupazioni.è enormemente dispiaciuto per non aver potuto partecipare alla cerimonia per Pierluigi e Matteo, e conferma gli appuntamenti di oggi e domani in Umbria", spiega una nota della Lega. Matteo Renzi, fresco di ...

