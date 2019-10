La première di Arrow 8 lancia il lungo addio ad Oliver e il suo team

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Sarà uno straziante, lo sappiamo già.8 ha iniziato la sua corsa ieri sera per schiantarsi contro il finale di stagione e di serie a gennaio dopo un maxi crossover che devasterà i cuori dei fan dell'verse, di coloro che ormai nove anni fa hanno iniziato questa avventura seguendo un giovane rampollo scampato ad un naufragio ma non al suo lato oscuro, almeno per un po'. Abbiamo amatocon i suoi pregi e i suoi difetti e questa volta staremo davanti allo schermo non per giudicarlo ma per capire come andrà a finire la sua lunga storia e se, alla fine, questa redenzione acercata arriverà nel suo cuore oppure no. ATTENZIONE SPOILER! Inizia da qui il percorso di8 che qualche ora fa ha debuttato negli Usa in quella che possiamo definire una sorta di riunione di famiglia largamente anticipata da una serie di foto arrivate dal set la scorsa estate. ...

