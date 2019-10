Il nuovo Amazon Echo e Echo Dot con orologio sono in vendita da oggi

Di nuovo pesanti gli sconti per Huawei P30 e Mate 20 Lite : le offerte Amazon oggi 11 ottobre : Arrivano oggi 11 ottobre alcune offerte molto interessanti direttamente dallo store Amazon per gli utenti che intendono acquistare uno smartphone Android senza spendere cifre esagerate, in particolare per quanto riguarda Huawei P30 e Mate 20 Lite. Quest'ultimo era già stato protagonista del volantino Unieuro che abbiamo trattato nei giorni scorsi, ma a quanto pare anche online non mancano le occasioni interessanti per il pubblico italiano come ...

Fedez annuncia Celebrity Hunted - nuovo reality di Amazon Prime : Fedez annuncia Celebrity Hunted, nuovo reality al quale sta prendendo parte e che sarà trasmesso nelle prossime settimane. Il rapper di Rozzano si è già svelato sui suoi canali social, con una sola frase condivisa dopo un lungo periodo di assenza dai suoi canali. "Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete perché" Stando alle Prime anticipazioni appena trapelate, Fedez dovrebbe fare coppia con Luis Sal, mentre Francesco ...

Amazon annuncia il nuovo Fire HD 10 - assieme alla versione pensata per i più piccoli : Amazon annuncia il nuovo HD Fire 10 con nuova CPU, autonomia migliorata e modalità PiP. Per i più piccoli arriva il nuovo Fire HD 10 Kids Edition e Kindle Kids Edition L'articolo Amazon annuncia il nuovo Fire HD 10, assieme alla versione pensata per i più piccoli proviene da TuttoAndroid.

«The Walking Dead» - nuovo spin-off - quando esce su Amazon Prime Video e primo teaser : Nel giorno di debutto della decima stagione di The Walking Dead, arriva la notizia di un una nuova serie dello stesso universo. Si tratta di un altro spin-off, il secondo dopo Fear The Walking Dead e, questa volta, la nuova serie sarà prodotta da Amazon Prime Video. Ideata da Scott M. Gimple e Matt Negrete che ne sarà anche lo showrunner, la nuova serie è stata definita da Brad Beale, Vice President of Worldwide Licensing per ...

Fabri Fibra - nuovo album con inediti e vecchi successi : l'annuncio a sorpresa su Amazon : Nei giorni scorsi un annuncio, o meglio, un post a dir poco criptico di Fabri Fibra aveva scosso i numerosissimi fan del rap di Senigallia e più in generale gli appassionati di rap italiano. L'artista classe 1976 nel pomeriggio di venerdì ha infatti caricato un'immagine sulla sua pagina Instagram che ha entusiasmato i fan: si tratta di un collage che include alcuni pezzi delle cover degli album dell'autore di 'Non Crollo' ed alcune immagini ...

La Roma sbarca su Amazon : ecco il nuovo shop online : Importante novità per tutti gli appassionati e i sostenitori giallorossi: da oggi gli utenti di Amazon dei maggiori Paesi europei potranno acquistare qualsiasi articolo di merchandising dell’AS Roma sul nuovo shop online dedicato alla squadra giallorossa. Sul portale sarà disponibile una vasta gamma di prodotti, dalle maglie da gioco e da allenamento fino agli accessori e agli articoli […] L'articolo La Roma sbarca su Amazon: ecco il nuovo ...

Amazon Moda e Puma lanciano Care Of : un nuovo marchio di abbigliamento in esclusiva su Amazon Moda [GALLERY] : Amazon Moda e Puma presentano Care Of: il nuovo marchio di abbigliamento disponibile in esclusiva su Amazon Moda Amazon Moda e Puma si sono uniti e hanno creato Care OF, brand di abbigliamento leisurewear per uomo e donna, disponibile esclusivamente su Amazon Moda. I due marchi innovativi, sinonimo di qualità e velocità, hanno progettato la nuova collezione di abbigliamento per il tempo libero basandosi sulle recensioni dei clienti e su ...

Amazon sperimenta un nuovo metodo di pagamento che si attiva con il palmo della mano : In futuro quando andremo a fare la spesa potremmo non dover più portare con noi il portafogli. Amazon, come riporta il New York Times, sta sperimentando un nuovo sistema di pagamento basato sul riconoscimento della forma e delle dimensioni delle mani. Gli esperimenti sono in corso e le cavie sono i dipendenti di Amazon che lavorano nella sede della Grande Mela. Il nuovo metodo di pagamento si chiama Orville ed è in grado, ...

Fitbit Versa 2 è il nuovo smartwatch da 200 euro che supporta Spotify e Amazon Alexa : Fitbit compie un salto in avanti nella produzione di smartwatch di fascia alta con il nuovo Versa 2, che è già prenotabile sul sito ufficiale con prezzi di 199,95 euro per la versione standard e di 229,95 euro per la Special Edition. I miglioramenti rispetto alla versione attuale sono molti. Il primo è l’introduzione di uno schermo AMOLED che può rimanere sempre attivo, per guardare dati e statistiche in tempo reale durante gli ...