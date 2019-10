Il cloud di Amazon fa sempre di più affari con partiti ed elezioni

Fonte : wired

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images) Da tempo, ormai, al centro delle strategie commerciali dinon c’è più soltanto l’ecommerce. Secondo quanto riportato da Reuters, il colosso americano si sta espandendopiù nel mercato dei serviziforniti tramite il suoWeb Services (Aws), e tra i clienti principali ci sono pubbliche amministrazioni,e altre organizzazioni locali e statali. Nel complesso, quasi 40 Stati americani si appoggiano oggi adper la gestione di uno o più servizi digitali, soprattutto quelli legati allepolitiche. Tra questi, per esempio, c’è la gestione di siti che informano sulla tornata elettorale e raccolgono le registrazioni per il voto, oltre a sistemi che elaborano i risultati in tempo reale e gestiscono i programmi di raccolta fondi dei candidati. Quelli forniti non sono dunque servizi che gestiscono ...

