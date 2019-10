Bianca Guaccero gela l' ex gieffino Jonathan | Non hai detto una cosa intelligente

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)fatto, rimasto orfano dell'opinionista Giovanni Ciacci, il quale ora spalleggia Elenoire Casalegno al timone di Vita da copertina su TV8, nelle ultime ore fa discutere per via di un acceso botta e risposta registratosi trae la new entry nel format,Kashanian. Durante lo spazio televisivo Superclassifica Jon, una rubrica curata proprio dall'exstorico di origini israeliane,, quest'ultimo è diventato protagonista di una battuta sul pubblico, in particolare su una donna presente in studio. Un'esternazione quella dell'esperto di cronaca rosa, che sembra aver indispettito la padrona di casa,. "Qualsiasidiciamo c’è una che è pagata per ridere -ha sottolineato, alludendo ad una spettatrice presente in studio-. La signora rossa. Ma chi è? Ma ride sempre. E lo fa di brutto, ti amo Lucia".+++Alla battutta provocatoria, ...

DettoFattoRai2 : Avete mai avuto il desiderio di dedicare una canzone a qualcuno per comunicare un messaggio? ?? A #dettofattorai rea… - DettoFattoRai2 : Ieri è stato un puntatone con tanti tutorial, sorrisi e consigli per essere sempre al ??! Per rivivere l'atmosfera d… - zazoomnews : “Sei uno stupido”. Detto fatto panico in studio: Bianca Guaccero alza la voce - #stupido”. #Detto #fatto #panico… -