Ue | Renzi | ‘Salvini era no euro | se cambiato idea mi fa piacere’

**Migranti : Renzi - ‘Salvini racconta cose palesemente false’** : RRoma, 15 ott. (Adnkronos) – “Il governo Conte-Salvini ha messo due miliardi sulle forze dell’ordine. I governi Renzi-Gentiloni ne hanno messi sei”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta e a Matteo Salvini che dice che il governo vuole tassare merendine e badanti, ribatte: “Mi dice dove sta scritto? Perchè così lei non fa che aumentare le paure dei cittadini. Allora, parliamo di numero e fatti: Salvini ...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Salvini promette tutto a tutti ma non ha mai portato a casa niente e sono 27 anni che fa politica". Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta.

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Stare in spiaggia col figlio e' legittimo, ma se sei un ministro non stai in piazza, stai nelle istituzioni. Conosci tutte le sagre del Paese, stai sempre a mangiare, hai uno stomaco d'amianto. Allora fai il presidente della pro loco…". Lo dice Mattei Renzi a Porta a Porta rivolgendosi a Matteo Salvini.

Governo : Renzi - ‘Salvini a Milano Marittima ma in Senato risultava in missione…’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Io mai mi permetterei di giudicare le ferie di Salvini. Avrebbe fatto migliore figura se a fine luglio quando era in ferie a Miliano Marittima non si fosse messo in missione al Senato…”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta provocando la reazione di Matteo Salvini che ha cercato di ribattere. “Lei non conosce la buona educazione, perché io l’ho fatta parlare senza ...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – La crisi? "Il colpo di sole del Papeete che ha preso il colLega Salvini è evidente che lo fa rosicare ancora". Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta.

Lega : Renzi - ‘Salvini ha cancellato l’immagine del vecchio centrodestra’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Salvini ha giocate tutta la partita su di se, che è stata anche la sua fine. Salvini ha cancellato l’immagine del vecchio centrodestra e ha costruito l’immagine di Salvini, Salvini, Salvini. Fino al 10 agosto tutti a parlare su come si è vestito, a dire il vero non moltissimo, o quello che mangiava, beveva. Lui ha accentrato tutto su di se e in questo è stato abile, è stato ...

Governo : Renzi - ‘Salvini? da oggi si chiama Passato’ : Roma, 4 set. (AdnKronos) – “Un mese fa il Ministro dell’Interno Salvini chiedeva ‘pieni poteri’ per andare a elezioni, da solo, contro tutti. Lo faceva in spiaggia, tra cubiste e mojiti, senza alcun riguardo alle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica e delle altre Istituzioni”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. “Mentre Salvini esprimeva questi raffinati concetti, il suo ...