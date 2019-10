Tutti contrari all’ipotesi di tassare le SIM

Evasione - alla convention di Forza Italia Tutti contrari ad aumentare le pene : “Puttanata - pazzia”. Gelmini : “Fare cassa così non funziona” : “ aumentare le pene per i grandi evasori? Una puttanata”. Non sembrano avere dubbi i tanti militanti di Forza Italia che sabato mattina hanno partecipato alla convention milanese “#idee Italia , la voce del paese” ideata da Mariastella Gelmini . “Siamo di fronte al governo più di sinistra degli ultimi dieci anni – attacca Mariastella Gelmini -. Certo, una sinistra che si presenta sotto forme diverse: quella nostalgica di Zingaretti, ...

All’università - oggi come 20 anni fa - sono Tutti mascalzoni (fino a prova contraria) : Non solo in Italia, ma in tutta Europa, l’assioma del controllo di gestione è il faro che guida la società, sia nel mondo dell’impresa sia in quelli dei servizi o delle funzioni pubbliche. La fede nella sua funzione salvifica scaturisce da una visione pessimistica della natura umana, giacché presuppone che gli individui e i funzionari, eletti o nominati o anche solamente incaricati quali pubblici servitori, si comportino in realtà come attori ...