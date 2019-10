Su ‘Alto Adige’ è scontro | è ‘fascista’ | ‘no tedeschi’

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 15 ottobre 2019) Non si placano le polemiche dopo l'approvazione, da parte del Consiglio provinciale di Bolzano, del provvedimento che ha modificato il testo italiano del disegno di legge 30 sull'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Nella versione tedesca del testo esiste il "Suedtirol", ma non piu' l'Alto Adige, sostituito invece con "Provincia di Bolzano" nella versione italiana. Una scelta, votata a maggioranza con 24 voti a favore da parte di Svp e partiti della destra altoatesina di lingua tedesca, che non e' piaciuta al ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Il quale ha spiegato di aver "personalmente chiesto" al presidente Arno Kompatscher di intervenire sulla norma relativa al disegno di legge: "E' necessario rendere i testi italiani e tedeschi perfettamente identici e rispettosi della Costituzione. Se cosi' ...

