Serve a qualcosa non vendere armi alla Turchia?

Fonte : ilpost

(Di martedì 15 ottobre 2019) È una misura chiesta da molti e decisa anche dall'Italia: i suoi effetti però sono molto limitati, se non dannosi

babyspettri : RT @fdragoni: Un esercito europeo non serve perché abbiamo già la #Nato che basta e avanza. Chi ne sente la necessità non lo fa per difende… - BabyStella_01 : RT @fdragoni: Un esercito europeo non serve perché abbiamo già la #Nato che basta e avanza. Chi ne sente la necessità non lo fa per difende… - enzo2308 : RT @fdragoni: Un esercito europeo non serve perché abbiamo già la #Nato che basta e avanza. Chi ne sente la necessità non lo fa per difende… -