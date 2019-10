“Ragazzi | scusate!” Mara Venier si tocca proprio lì | mani sul seno ed è apoteosi del

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 15 ottobre 2019) Fabio Rovazzi è stato ospite diVanier nella puntata di Domenica In di oggi 13 ottobre. Il cantante ha raccontato della sua carriera esplosa su Youtube con “Andiamo a comandare” e dei suoi esordi come attore al cinema con pellicole come “Il Vegetale”. Nell’intervista rilasciata aRovazzi ha parlato anche della sua attuale fidanzata, la youtuber Karen Rebecca Casiraghi, in arte Kokeshi. L’intervista diha svelato anche il retroscena dietro il video girato con Will Smith, tutto concordato per promuovere il nuovo film del divo di Hollywood. Infine il cantante ha voluto ringraziare un mito della musica italiana, Gianni Morandi, per la fiducia concessagli anni fa con la featuring del brano “Volare”. Il brano è diventato un vero tormentone e il cantante non può essere che grato per questa grandissima occasione ...

