Napoli | De Laurentiis chiama a rapporto Ancelotti | i risultati latitano | il presidente è

Calciomercato Napoli - la Roma spara basso per Hysaj : De Laurentiis rifiuta la prima offerta : Calciomercato Napoli, la Roma spara basso per Hysaj: De Laurentiis rifiuta la prima offerta Calciomercato Napoli Hysaj| Secondo alcune indiscrezioni riportate da AreaNapoli, la Roma avrebbe fatto capire al Napoli di essere interessata al calciatore per gennaio, la cifra ventilata è quella di 10 milioni di euro. Una cifra ritenuta molto bassa da Aurelio De Laurentiis, a queste condizioni il presidente del Napoli non libererà il proprio ...

Ultime Napoli - scontro De Laurentiis-Ancelotti : ecco cosa è successo : Ultime Napoli, scontro De Laurentiis-Ancelotti: ecco cosa è successo Ultime Napoli De Laurentiis Ancelotti| L’edizione odierna di Cronache di Napoli, all’interno delle pagine riservate allo sport, svela un retroscena che vede protagonisti Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti in un litigio anche abbastanza alterato dopo la sfida con il Genk. ecco il racconto. “Non basta il turnover totale, chiesto e ottenuto già dallo ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti verso l’addio a fine stagione : De Laurentiis pensa ad Allegri : Calciomercato Napoli, Ancelotti verso l’addio a fine stagione: De Laurentiis pensa ad Allegri Calciomercato Napoli Ancelotti| L’edizione odierna de “Le Cronache di Napoli“, scrive in merito ad una possibile partenza di Carlo Ancelotti in estate, ipotizzando dunque una rottura con De Laurentiis e la fine del rapporto con un anno di anticipo Il quotidiano ipotizza già alcuni nomi che potrebbero sostituire l’attuale tecnico, nel caso ...

L’avvocato di De Laurentiis : «Napoli sotto inchiesta per 8mila euro - quell’anno pagò 14 milioni di Iva” : Anche il Napoli è coinvolto nel processo relativa a false fatturazioni. Non tutti sanno che al Napoli è imputata un’evasione di 8mila euro nell’ambito del trasferimento di Calaiò dal Siena al Napoli nel 2013. Ieri è stato sentito in Aula l’amministratore delegato del Napoli Andrea Chiavelli. Come riportato dal Mattino, l’amministratore delegato del Napoli ha detto che «facciamo firmare una dichiarazione di trasparenza, ...

Napoli - De Magistris ironico : “Il bonifico di De Laurentiis è sorprendentemente arrivato - non ero ottimista” : “Lo stadio San Paolo? Una partita che chiudiamo in maniera definitiva e positiva entro quest’anno. Il bonifico di De Laurentiis è sorprendentemente arrivato. Non ero particolarmente ottimista, ma il Comune e il Calcio Napoli hanno fatto un ottimo lavoro. Manca unicamente la firma per la convenzione, mettendo fine ad una partita giocata sulle sabbie mobili. 6 milioni sono una goccia nel mare, ma li sfrutteremo per ...

Luigi De Laurentiis : “Napoli primo club calcistico al mondo per…” : Luigi De Laurentiis parla della partnership con Amazon Luigi De Laurentiis a Leaders, orgoglioso parla della partnership del Napoli con Amazon. De Laurentiis ha ricordato, ed evidenziato come il Napoli sia stato il primo club calcistico al mondo ad avere un proprio store su Amazon. Fonte ssc napoli PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Fedele si difende dai tifosi: “Non sono contro il Napoli” Fiorentina – Commisso ...

Repubblica : San Paolo - De Laurentiis vuole eliminare la pista d’atletica e fare un museo del Napoli : Repubblica Napoli conferma quanto anticipato ieri dall’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. La convenzione per il San Paolo tra Comune e Società Calcio Napoli è in dirittura di arrivo. Il problema relativo alle pendenze del Napoli fino al 2018 è stato risolto (ci sono voluti due incontri tra De Laurentiis e Auricchio, capo del Gabinetto). Il club ha versato nelle casse del Comune 4,3 milioni relativi alle stagioni ...

Trombetti : il Napoli non vince e De Laurentiis tace. Gatta ci cova? : Su Repubblica Napoli, Guido Trombetti scrive della crisi attuale del Napoli e soprattutto del silenzio di De Laurentiis in merito. Qualcosa che sorprende, conoscendo il presidente. La squadra ha la peggiore classifica degli ultimi sette anni. Sembra non avere più un’identità, né anima e grinta, neppure quando, come a Torino, la partita è importante che sia vinta. Non può essere soltanto questione di moduli perché il risultato è lo stesso ...

Il Messaggero : a Napoli clima sgradevole - De Laurentiis difenda Ancelotti : De Laurentiis difenda Ancelotti, Scrive così Il Messaggero, in controtendenza rispetto al Mattino: l’editore è lo stesso. Le prestazioni poco brillanti della squadra (dopo Liverpool ha fatto passi in dietro), un malessere interno allo spogliatoio, un ambiente che comincia a storcere il naso, stanno creando un clima sgradevole e controproducente per tutti attorno a uno degli allenatori più vincenti del mondo. Questa l’imprevedibile ...

Calciomercato Napoli - Tonali nel mirino di De Laurentiis : le ultime : Calciomercato Napoli, Tonali nel mirino di De Laurentiis: le ultime Calciomercato Napoli Tonali| Sandro Tonali ha disputato un inizio di campionato fin qui davvero devastante. Oggi il centrocampista delle Rondinelle sarà titolare nel match del San Paolo contro il Napoli. Carlo Ancelotti, tecnico degli azzurri, osserverà da vicino il calciatore. L’anno prossimo, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, è ...

Edo De Laurentiis : “Il Napoli è più maturo - farà meglio degli altri anni” : Il vice presidente del Napoli, Edo De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. “Siamo presenti da anni a Castel Volturno e siamo favorevoli a iniziative sociali anche per sviluppare questo territorio. C’è bisogno di una riqualificazione quanto prima, speriamo che grazie al presidente De Luca possa divenire realtà”. Sul razzismo: “Noi vogliamo abbatterne ogni forma”. Sulla ...

Valentini (ex Figc) : «Il Bari non è una succursale del Napoli - i De Laurentiis lo capiscano» : Il Corriere dello Sport ospita una lettera di Antonello Valentini ex dirigente Figc, a suo tempo portavoce di Matarrese. Valentini è grande tifoso del Bari. In questa lettera batte su un concetto a lui caro: Bari e il Bari non sono una succursale di Napoli e del Napoli. Concetto che lui ha già espresso qualche mese fa. Scrive Valentini: Uno slogan rischia sempre di tradire la complessità delle situazioni, ma in questo caso serve a fotografare ...

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz desiderato dal Barcelona : De Laurentiis dice no : Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz desiderato dal Barcelona: De Laurentiis dice no Calciomercato Napoli Fabian Ruiz| Eric Abidal, team manager del Barcellona, era presente domenica in tribuna per seguire Lecce-Napoli per questioni che riguardano il club salentino, ma non solo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti aggiunge che l’ex calciatore dei catalani ha seguito con molta attenzione i movimenti di Fabian Ruiz. Il profilo ...

Napoli-Liverpool - le parole di Koulibaly e Callejon : tweet di De Laurentiis : “Vincere era importante ed esserci riusciti contro i campioni d’Europa in carica lo è ancora di più. Abbiamo fatto una partita perfetta: abbiamo difeso bene e nel finale abbiamo colpito. Siamo contenti”. Queste le parole di José Maria Callejon al termine di Napoli-Liverpool 2-0, match della prima giornata del girone E di Champions League. “Giocare contro il Liverpool è sempre difficile perché ha un tridente ...