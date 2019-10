Manovra | Cdm convocato alle 21 | all’odg Dpb

Manovra - vertice a Palazzo Chigi con Conte e Gualtieri prima del cdm delle 21 : E’ l’ultimo giorno di incontri a Palazzo Chigi per definire, quasi all’ultimo tuffo, la Manovra economica che entro mezzanotte il governo deve inviare alla Commissione europea. Alle 11 è stato convocato un vertice dell’esecutivo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Una riunione che serve a fare il punto in vista del consiglio dei ministri convocati per le 21. ...

Manovra 2020 - alle ore 21 il Cdm per chiudere : Il Governo si è ridotto all'ultimo giorno utile per inviare il Documento programmatico di Bilancio alla Commissione Europea e all'Eurogruppo. Il Consiglio dei Ministri è stato fissato per stasera alle ore 21 e prima si sfrutterà il tempo a disposizione per cercare di sciogliere tutti i nodi che ancora ci sono.Questa mattina alle 11 si terrà un vertice di maggioranza, al quale prenderà parte anche il Premier Giuseppe Conte prima di partire ...

Manovra 2020 - oggi il Cdm<br>Di Maio : "No a nuove tasse" : Lo slittamento del CdM odierno in favore di un nuovo incontro previsto per la giornata di domani sarebbe legato agli ultimi disaccordi tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sulle misure da inserire nella prossima Manovra finanziaria.Non abbiamo certezze su quali siano i punti di scontro, ma è evidente che le prossime ore saranno decisive per la prossima legge di bilancio che dovrà essere messa a punto nella giornata di domani. Secondo ...

Manovra - salta il Cdm. Di Maio : “Dobbiamo unire il Paese - non dividerlo. Troveremo soluzione con Pd” : Movimento Cinque Stelle e Partito democratico non trovano l'intesa sulla Manovra, in particolare su Quota 100: "Ritengo che, indipendentemente dalle diverse opinioni su alcuni temi, si possa sempre trovare un punto di incontro. Pertanto invito tutti a dialogare serenamente, con la necessità di dare immediate risposte ai cittadini", afferma Di Maio.Continua a leggere

Salta il Cdm - il governo prende tempo per superare i litigi sulla Manovra : In Italia Salta il Cdm sulla manovra. Conte: “L’Iva non verrà toccata”. Il presidente del Consiglio ha spiegato che il governo sta “lavorando a possibili modifiche a quota 100”. E ha aggiunto che nella manovra “sarà importante il sostegno per le famiglie” compreso “un piano per gli asili nido”. L’at

**Manovra : in Cdm solo Dpb - dl fiscale e legge bilancio il 21 ottobre** : Roma, 14 ott.(AdnKronos) – Il consiglio dei ministri fissato per domani alle 21, a quanto si apprende da fonti di governo, dovrebbe dare il via libera solo al Documento programmatico di bilancio, ovvero una sintesi della legge di bilancio che entro domani a mezzanotte dovrà essere inviata all’Europa. Il decreto fiscale e l’articolato complessivo della manovra dovrebbero essere approvati in un successivo Cdm che si terrà, ...

Manovra - cresce tensione tra Pd e M5S su cuneo fiscale e Quota 100. Cdm slitta a domani : Sconto a chi paga con carte di credito o bancomat idraulico e parrucchiere. Cambia il meccanismo di "cashback" immaginato per premiare chi fa acquisti con sistemi di pagamento...

Manovra - slitta a domani il Cdm. M5S insiste su taglio cuneo e no aumento tasse. Arriva la plastic tax per contenitori e imballaggi : Sconto a chi paga con carte di credito o bancomat idraulico e parrucchiere. Cambia il meccanismo di "cashback" immaginato per premiare chi fa acquisti con sistemi di pagamento...

Manovra - slitta a domani il Cdm. Plastic tax per contenitori e imballaggi. Sconti a chi paga con le carte : Sconto a chi paga con carte di credito o bancomat idraulico e parrucchiere. Cambia il meccanismo di "cashback" immaginato per premiare chi fa acquisti con sistemi di pagamento...

