Ma a chi fischi? #fischiailcane | la campagna contro le molestie verbali

Fonte : vanityfair

(Di martedì 15 ottobre 2019) «Stavo camminando verso la fermata della metropolitana indossando un paio di pantaloncini corti quando ho sentito un uomo dietro di me dire ad alta voce «Ma che belle coscette». A quel punto, d’istinto, mi sono chiusa il trench che portavo, in modo da coprirmi il più possibile». A raccontare questa vicenda attraverso diverse stories su Instagram è stata l’attrice Queralt Badalamenti, che però subito dopo aver modificato in modo automatico il proprio innocuo modo di porsi si è resa conto che non avrebbe dovuto farlo, quello sconosciuto non si meritava di incidere a tal punto su di lei. Così è tornata sui propri passi apostrofandolo come maleducato, ricevendo però in cambio un bel «che cavolo vuoi, cammina, è un complimento». A quel punto Queralt non ci ha più visto e memore che non si trattasse di un episodio nuovo per lei e consapevole di come ogni giorno un sacco di donne si trovino a ...

