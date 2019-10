Lecco | scritta omofoba contro la collega infermiera

Fonte : blogo

(Di martedì 15 ottobre 2019) Episodio di omofobia all'interno dell'ospedale Manzoni di, dove un'omosessuale di 34 anni, impiegata da tre anni presso la struttura, ha denunciato di essersi ritrovata la"Fuori da qua lesbica" sul proprio armadietto personale negli spogliatoi dell'ospedale.Unafatta con un pennarello blu probabilmente da qualche, visto che la zona degli spogliatoi non è accessibile a pazienti e visitatori dell'ospedale. Il gesto omofobo risale a due settimane fa e sarebbe l'ultimo di una serie di episodi di intolleranza nei confronti della 34enne, pronta a sposarsi con una donna dopo aver lasciato suo marito.Sabrina di Biase ha così descritto al Corriere Della Sera l'accaduto:Sono rimasta impietrita davanti a quellasul mio armadietto. Lo ammetto, ho fatto fatica a trattenere le lacrime. Per due giorni non sono entrata negli spogliatoi. Poi ho deciso ...

repubblica : Omofobia, nell'ospedale di Lecco scritta contro dipendente gay: 'Fuori di qua lesbica' - mspagnuoloaq : RT @catlatorre: 'Fuori da qui lesbica!' Ospedale di Lecco. Sabrina, 34 anni, trova questa scritta sul suo armadietto. Non tace, e denunci… - calvoice : RT @catlatorre: 'Fuori da qui lesbica!' Ospedale di Lecco. Sabrina, 34 anni, trova questa scritta sul suo armadietto. Non tace, e denunci… -