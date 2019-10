Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 15 ottobre 2019) Nel 2020 Quota 100 non cambierà e le tasse saranno tagliate solo ai lavoratori. Su questi due pilastri regge il primo accordo sulla manovra, siglato da Pd e M5s

petergomezblog : Decreto fisco, multa per i negozianti che non accettano bancomat tetto al contante giù a 1000 euro dai 3000 previst… - Agenzia_Ansa : #Manovra #Governo #Multe per chi rifiuta le #CartediCredito e i #Bancomat Tutte le misure del #decreto #fisco #ANSA - 24notizieItalia : Dl fisco: governo accelera, testo arriva in Cdm -