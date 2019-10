Devastante incidente sulla provinciale | morta una donna di 47 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 15 ottobre 2019) Unha versato sangue, ancora una volta, sulle strade della Sicilia. L’ultima vittima si registra nel Ragusano: in un violento scontro tra due auto, una Land Rover e una Fiat Punto,stradaChiaramonte Gulfi-Maltempo ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre, unadi quarantasette. Si chiamava Irene Frasca ed era residente a Giarratana. Lasul colpo, si trovava a bordo di una Fiat Punto, auto uscita distrutta come si vede nella foto del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.Nell’le si registra anche un ferito: si tratta di un’altrache viaggiava con la vittima e che è stata portata in ospedale. Lievemente feriti anche gli occupanti della Land Rover che nel violento impatto ha avuto la meglio. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia. Intervenuti anche i Vigili del fuoco, per ...

donatellaluisa : (Estratto) L'incidente, che ha causato una fuoriuscita di #petrolio e un aumento del 2,3% dei prezzi del #greggio,… -