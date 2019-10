Fonte : dilei

(Di martedì 15 ottobre 2019)è stata ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane dove è stata intervistata e ha parlato del padre scomparso sei anni fa.è ladi, nata dalla prima moglie Giuliana Brugnoli: il cantante, con cui aveva un rapporto molto speciale, è scomparso il 27 maggio 2013 all’età di 72 anni. Durante l’intervista la donna, mamma di cinque figli, ha ripercorso la sua vita e ha raccontato la spensieratezza del padre in modo emozionale e commovente, senza nascondere una certa malinconia verso gli anni passati. “Io volevo fare la mamma, accudire i figli, stare a casa, mentre lui la vedeva un po’ come una vita sprecata”, ha confidatoa Eleonora Daniele. Il suo racconto ha toccato anche la scoperta della malattia del padre, momento delicato perché arrivato nello stesso periodo in cui lei scopriva la sua quarta gravidanza. La scelta della ...

Unf_Tweet : #storieitaliane Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony caduta - CronacaSocial : Cristiana Ciacci, la figlia di #LittleTony: 'Mio padre non ha mai accettato la mia malattia'. Ecco di quale si trat… - BlitzQuotidiano : Storie Italiane, Cristiana Ciacci (figlia di Little Tony): “Papà non accettò mai la mia anoressia”… -