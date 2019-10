Benedetta Barzini | La mia vita va verso il ' non' Voglio scomparire ed essere

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 15 ottobre 2019) “Ben ha fatto una cosa diversa: ha detto ‘mi interessa quello che pensi’. Non mi ha trattata da madre, ma daumano”. Ben è Beniamino Barrese. Figlio. Regista. È lui ad aprirci la porta al secondo piano di un ufficio di Piazza Vittorio a Roma. Ci accomodiamo in un salotto bianco, stile essenziale, contemporaneo. “arriva subito”. La vediamo “sfilare” per il corridoio: capelli ormai ingrigiti dal tempo raccolti in una coda senza fronzoli. Camicia bianca, pantalone blu, espadriallas gialle. Si siede di fronte a noi per l’intervista, accende la sigaretta, ci guarda dritti negli occhi: esplode un sorriso rugoso, ma così accogliente che quasi dimentichiamo di avere davanti a noi, 75 anni, top model degli anni ’60, musa di Salvador Dalì, amica di Andy Warhol, corteggiata ...

