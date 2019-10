Bambina di 10 anni muore cadendo da una giostra

Storie Italiane - Lory Del Santo sul figlio Loren : ‘Fortunata ad averlo per 19 anni. Ora vorrei una Bambina in affido’ : Sono passati 13 mesi dalla morte di Loren, figlio di Lory del Santo, affetto da una anedonia, una grave patologia psichiatrica, che l’ha portato a togliersi la vita. Ospite di Storie Italiane, l’attrice e showgirl si sofferma nuovamente sul dramma che l’ha colpita e, nonostante gli occhi lucidi, riesce a pronunciare parole di speranza “A volte si vede la negatività di ciò che accade nella vita e invece bisogna cercare di capire ...

Napoli : allarme meningite al Cotugno - grave Bambina di due anni : È in rianimazione al Cotugno, in cura per una grave sepsi generalizzata e meningite, una bimba di due anni di Boscotrecase. Dopo tre giorni di febbre la piccola è stata prima ricoverata...

Violenta Bambina di 8 anni al corso di nuoto : condanna per istruttore : Violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti una bambina di soli 8 anni. Con questa accusa, un quarantenne di Piombino, è stato condannato a quattro anni di carcere dalla Corte d'Appello di Firenze. Ha abusato della piccola vittima per giorni, senza concederle alcuno scampo. Così, un assistente di nuoto ha messo in atto la più crudele e disumana delle barbarie al silenzio di una piscina. Stando a quanto si apprende dalla testata ...

Brescia - minaccia di morte i vicini e la loro Bambina di tre anni : in casa un arsenale e droga : Li avrebbe minacciati esplicitamente di morte e, in particolare, avrebbe aggredito (verbalmente) la loro bimba di tre anni, urlando: "Ammazzo te e tua figlia". È accaduto a Ospitaletto, in provincia di Brescia, dove un ragazzo italiano di 20 anni avrebbe intimorito la famiglia dei suoi vicini di casa, spaventandoli a tal punto da costringerli a chiedere ospitalità ad alcuni parenti lontano dalla loro casa di proprietà.\\Secondo quanto riportato ...

Aeronautica Militare - Sardegna : trasporto sanitario d’urgenza per una Bambina di 3 anni : Un aereo Falcon 900, partito dalla base Militare di Ciampino, sede del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, è decollato poche ore fa alla volta di Cagliari per imbarcare una bambina di tre anni bisognosa di cure urgenti. Giunto a Cagliari, l’equipaggio dell’Aeronautica Militare si è attivato per consentire l’imbarco immediato della bimba insieme ai genitori ed una equipe medica dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu (CA), ...

Migranti : naufragio Lampedusa - tra le vittime una Bambina di 12 anni : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - C'è anche una bambina di 12 anni tra le 13 vittime dell'ultimo naufragio avvenuto nella notte al largo di Lampedusa. Sono tutte giovani donne, l'età media è di 20 anni. Tra loro la bambina recuperata all'alba di oggi. Sono ancora in corso le ricerche degli altri corpi.

Avellino - Bambina di tre anni e mezzo scappa dall'asilo e va cercare la mamma : a scuola nessuno se ne accorge : Una bimba di 3 anni è scappata dall'asilo per cercare la sua mamma. È successo a Ponteromito, in provincia di Avellino. La piccola, probabilmente traumatizzata per l'inizio...

A 12 anni confessa di aver violentato e ucciso una Bambina autistica di 9 anni : La bambina è stata trovata senza vita in un parco cittadino alla periferia di San Paolo, in Brasile.Continua a leggere

Bambina di quattro anni va all’asilo e mostra agli amichetti cosa ha nello zaino - la maestra è sotto choc : Una Bambina di quattro anni è andata all’asilo come ogni mattina ma nello zaino aveva qualcosa di sconvolgente. La piccola, ignara di cosa realmente fosse, ha mostrato agli amichetti cosa aveva preso da casa. La Bambina mostrando in classe il contenuto dello zainetto ah detto agli amici che era della farina e che l’aveva presa da casa dove la mamma ne aveva tanta. Ma le maestre hanno subito capito che non si trattava di farina ma di ...

Alessandria - Bambina di sette anni muore di malaria. Il padre denuncia l’ospedale : Una bambina di 7 anni è morta per malaria all’ospedale Infantile di Alessandria. La piccola, che abitava a Carbonara Scrivia nel Tortonese, è stata ricoverata nel pomeriggio di venerdì 27 settembre, già in gravi condizioni. Una volta diagnosticata la malattia è stata subito trasferita nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, ma le cure sono state vane. La bimba ha contratto la malattia durante un viaggio in Africa, Paese nativo della madre, ...

Bambina di 7 anni muore di malaria ad Alessandria : La malaria sarebbe stata contratta durante un viaggio in Africa, nel Paese nativo della madre. "La Bambina - ha spiegato l'ospedale di Alessandria - è arrivata all'Infantile nel primo pomeriggio del 27 settembre in condizioni molto gravi. Le cure dei medici, benché tempestive, si sono rivelate inutili.Continua a leggere

Viterbo - presunti abusi su una Bambina disabile di otto anni : arrestato un fisioterapista : Una vicenda dai molti lati ancora oscuri è emersa nelle ultime ore. Un trentacinquenne residente a Tarquinia, in provincia di Viterbo, è stato arrestato dalla Squadra mobile con l’accusa di violenza aggravata e continuata nei confronti di una bambina disabile di otto anni. L’uomo, insospettabile ed incensurato, è un fisioterapista e da tre anni si recava a casa della piccola, nel Viterbese, per prestarle assistenza. A denunciarlo sarebbero stati ...

Abusava di Bambina disabile di 8 anni : arrestato fisioterapista : Abusi sessuali su una bambina disabile di otto anni. Per questo motivo, un fisioterapista di Tarquinia, in provincia di Viterbo, è finito in manette. L'accusa è di violenza sessuale aggravata continuata. Ancora sevizie ai danni di una bimba affetta da una disabilità fortemente invalidante. È quanto si apprende dalla cronaca dell'ultima ora, un bollettino di guerra in perenne aggiornamento ormai. A quanto pare, l'indagato sarebbe uno stimato ...

Roma - Bambina di 10 anni tenta di suicidarsi buttandosi dal balcone del terzo piano : salvata da due poliziotte libere dal servizio : Ha cercato di lanciarsi dal terzo piano di un palazzo a soli dieci anni, ma l’intervento, provvidenziale, di due poliziotte libere dal servizio le ha salvato la vita. È successo a Roma, nel quartiere Tuscolano, la mattina del 25 settembre attorno alle 8. Protagonista una bambina, appunto, che aveva deciso di suicidarsi. Le due agenti, Maria Vittoria Ferraioli, di 53 anni in servizio alle Volanti del commissariato di San Giovanni e il ...