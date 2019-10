Austin Abrams di Euphoria nel cast di This Is Us 4 – Notizie del giorno

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 15 ottobre 2019)di Eurphoria neldella quarta stagione diIs Us, sarà una vecchia fiamma di Kate degli anni novanta.del. Se la lista di nuovi personaggi regolari annunciati prima della premiere della quarta stagione diIs Us non fosse già abbastanza lunga, la produzione ha annunciato l’ingresso neldi, attore noto per il suo ruolo in una delle serie più discusse del 2019,(disponibile on-demand su Sky e in streaming su NowTV).interpreterà un personaggio ricorrente nella quarta stagione, in particolare nelle storie raccontate negli anni novanta. L’attore sarà Marc, un ragazzo che incontrerà Kate (la versione teenager interpretata da Hannah Zeile) in un negozio di musica, e secondo THR.com sarà coinvolto sentimentalmente con la figlia dei Pearson. Il personaggio difarà la sua prima apparizione ...