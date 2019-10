Sara | investita a 2 anni | la madre | Vendetta contro di me

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Marco Della Corte La mamma della piccolaha raccontato di come il giorno dell'investimento della sua bambina, l'autovettura guidata da Gino Pignataro non si fosse fermata appostaDi Leo è la bambina di soli 2sulla spiaggia di Santa Maria del Cedro a Cosenza il 10 luglio 2012. L'autovettura che pose fine alla sua brevissima vita era guidata da Gino Pignataro, un uomo di 72. Il giorno del terribile incidente, la piccola passeggiava assieme alla mamma, Nunzia Varriale, ed al fratellino, che all'epoca aveva 7 mesi. Attualmente, Gino Pignataro risulta condannato in primo grado a tree sei mesi di carcere per il reato di omicidio stradale. Tuttavia, per Nunzia e suo marito, la questione non è ancora finita, in quanto ci sarebbe dell'altro. Intervistata dallo staff di Giallo, Nunzia ha raccontato alcuni particolari di quel terribile giorno in cui ...

MMHemlock : RT @CesareSacchetti: Seehofer, ministro dell'Interno tedesco:'l'Europa potrebbe presto affrontare un imponente afflusso di migranti che sar… - LungarnoFirenze : [cinema] Stamattina abbiamo fatto un salto alla conferenza stampa del Florence Queer Festival. Presto tutta la cit… - ItaliaSovrana91 : RT @Stoico26356790: @chiossimanuela2 Si.... Mezza Italia col paraocchi. Sarà investita da un TIR....... -