Prosecco : Zaia - 'al week end Unesco ci sarò anch'io' (2) : (AdnKronos) - Per i visitatori, appassionati e curiosi, inoltre, sono previste, sia sabato 19 sia domenica 20, le escursioni “A piedi tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene” organizzate in collaborazione con Unpli Treviso e Primavera del Prosecco Superiore. Per i turisti del gusto, poi, (già d