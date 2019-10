Luigi Di Maio con Matteo Salvini sulla riforma elettorale | Non serve | possiamo

Luigi Di Maio : “Carcere per i grandi evasori : è una lotta che non si può fare da timidi” : "Noi ci aspettiamo che quando si approverà il testo della legge di Bilancio si possa inserire il carcere per i grandi evasori e la confisca per sproporzione. Significa che chi evade e viene beccato con le mani nel sacco, non solo lo punisci ma gli confischi quello che ha comprato grazie ai soldi dell’evasione e anche più dell’equivalente dell’evasione": così il leader M5S, Luigi Di Maio, dal Consiglio Affari Esteri in Lussemburgo.Continua a ...

Luigi Di Maio : Via Quota 100? Fantasia Renzi : 16.45 "La lotta all'evasione non la si può fare da timidi, bisogna essere decisi e chiari". Così il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Di Maio, che rilancia: "Lotta all'evasione significa anche contrastare i grandi evasori. Ci aspettiamo che quando si approverà il testo della Legge di Bilancio si possa inserire il carcere per i grandi evasori e la confisca per sproporzione". Poi ribadisce il no all'eliminazione di Quota 100e ...

Luigi Di Maio : "C'è l'impegno di tutti i Paesi Ue a bloccare l'export di armi alla Turchia" : “E’ stato un Consiglio degli Esteri molto importante in cui la richiesta dell’Italia era a tutti gli Stati europei nel futuro a bloccare l’export per gli armamenti verso la Turchia, perché non possiamo accettare quello che sta facendo. L’Europa oggi parla con una voce e tutti gli Stati condannano quello che la Turchia sta facendo nel territorio siriano e soprattutto si sono impegnati tutti a bloccare ...

Luigi Di Maio - una festa per farlo fuori dal M5s. Grillo e la raccolta firma - clamoroso schiaffo "a casa sua" : "Questa volta il vaffa è per voi". Beppe Grillo dal palco di Napoli ha spiazzato il popolo del M5s e chi, tra i grillini, è contrario al patto con il Pd. Il guaio è che il vaffa sembra invece per Luigi Di Maio, un capo sempre più in difficoltà. Non è servita la festa dei 5 Stelle "a casa sua" per ri

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : "Sveglia - saresti ministro. E che fai? Festeggi a Napoli" : Un Matteo Salvini scatenato, nel corso di una diretta Facebook che ha tenuto domenica pomeriggio. Nel mirino, l'ex alleato Luigi Di Maio, in quei minuti impegnato sul palco a Napoli per la kermesse dei dieci anni di vita del M5s, festa mesta considerate le divisioni che dilaniano il Movimento e le c

Luigi Gallo : "Deciderà ancora tutto Di Maio" : Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura della Camera e deputato M5s tra i più vicini a Roberto Fico, si aggira tra gli stand della Mostra d’Oltremare. Ha l’aria di chi è insofferente: “Nonostante la riorganizzazione, è ancora Luigi Di Maio a decidere tutto. C’è ancora una grossa centralità, con i veti non si va avanti”. Il capo politico sta per intervenire dal palco di ...

Luigi Di Maio chiude la festa M5s : "Non vi abbiamo mai tradito. Parlate pure male del Pd" : Si chiude la festa mesta per i dieci anni del M5s a Roma. L'ultimo intervento spetta al capo politico, quel Luigi Di Maio sempre più messo in discussione all'interno del M5s. Il quale afferma: "Noi faremo tanti errori, ma in dieci anni non vi abbiamo mai tradito". Dunque, assicura che il Movimento "

Luigi Di Maio - il retroscena : "Se oggi lui è premier...". Lo sfogo contro Giuseppe Conte : Alla kermesse Italia 5 stelle il più applaudito è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E Luigi Di Maio lo presenta in pompa magna sul palco senza però non sottolineare il fatto di aver compiuto "due passi indietro", perché la Lega gli aveva offerto di fare il premier sia nel 2018 (quand

M5s - Filippo Facci inchioda Luigi Di Maio & Co : "Dopo 10 anni si sfasciano. Si sono rimangiati tutto" : Dieci anni dopo abbiamo un parlamentare grillino su quattro che non paga la quota al partito, e la cassa è in rosso. Dieci anni dopo abbiamo parlamentari grillini che sentono scricchiolare la nave e fuggono in Italia Viva di Matteo Renzi e in Fratelli d' Italia di Giorgia Meloni. E abbiamo i grillin

Alessandro Sallusti smonta Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio : "Leader? No - ecco cosa sono" : "Non c'è dubbio che dal punto di vista numerico l'ammucchiata Pd-M5s-Renzi-Leu abbia la possibilità di contendere al centrodestra unito vittorie elettorali altrimenti impossibili", premette Alessandro Sallusti nel suo editoriale su il Giornale. "Ma come dimostra la cronaca di questi giorni parliamo

Luigi Di Maio - la rivolta nel Movimento 5 stelle : "Riorganizzazione? Decide sempre lui" : Nel Movimento 5 stelle c'è una rivolta in corso contro Luigi Di Maio. Molti big grillini hanno disertato l'evento pentastellato in polemica con il loro capo politico (Di Battista, Paragone, Lezzi, Giulia Grillo e pure Danilo Toninelli). Il malessere è evidente. Luigi Gallo, vicino a Roberto Fico, di

Luigi Di Maio - blitz dei centri sociali durante il suo discorso : "Stop armi alla Turchia" : blitz degli attivisti del centro sociale Ex Opg di Napoli nell’Arena Flegrea durante l’intervento del ministro degli Esteri e leader politico del M5S Luigi Di Maio. Gli attivisti hanno esposto uno striscione con la scritta "Basta armi al Governo turco". Di Maio ha preso la palla al balzo per sostene

Luigi Di Maio : "10 anni hanno cambiato la politica per sempre" : “Dieci anni di Movimento non hanno ancora cambiato il Paese, ma hanno cambiato per sempre la politica”. Lo dice il capo politico M5S, Luigi Di Maio, dal palco di Italia a 5 Stelle. “La persona più importante del Movimento è quello che senza incarichi ha difeso il M5S in casa, contro la disinformazione”, aggiunge.Parlando dell’attacco turco in Siria, Di Maio afferma: “Lunedì al consiglio Ue ...

Davide Galantino - "Mi fa ribrezzo vedere i Cinque Stelle e Luigi Di Maio a braccetto con la sinistra" : Onorevole Davide Galantino, oltre a essere un ex M5S lei è un ex parà. Come è stato accolto in FdI? «Quando, qualche giorno fa, è stato annunciato il mio passaggio a Fratelli d' Italia mi sono trovato circondato da una testuggine: era il mio nuovo gruppo che mi proteggeva dagli attacchi fisici dei 5