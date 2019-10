Le bimbe geneticamente modificate con Crispr non rischiano di morire prima del tempo

Fonte : wired

(Di lunedì 14 ottobre 2019) (immagine: Getty Images) Come non detto: i bambini modificati conper essere immuni all’hiv non hanno maggiori probabilità dientro i 76 anni rispetto al resto della popolazione. Cioè, in realtà sarebbe più corretto dire che non si sa, ma lo studio che lo insinuava (pubblicato su Nature Medicine non più tardi di giugno scorso) è stato ritrattato per via di un grave errore nel metodo di analisi, che ha portato i ricercatori a trarre conclusioni sbagliate. A contraddire quei risultati oggi ci sono altri tre studi in fase di pre-pubblicazione ma disponibili sulla piattaforma biorxive. Riassunto delle puntate precedenti Nel novembre 2018 il ricercatore cinese He Jiankui ha annunciato di aver permesso la nascita dei primi bambinimodificati con. Con l’obiettivo di renderli immuni da hiv, lo scienziato ha modificato il gene Ccr5 (considerato ...