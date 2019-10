Lancia Ypsilon Monogram | lo stile firmato «Y»

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 14 ottobre 2019)Dopo la versione Black and Noir,torna a stupire indossando un nuovo abito, questa volta Gold and Noir, a conferma delle tendenze die colore imperanti. Ma non solo. A rendere ancora più speciale il nuovo modello è il simbolo «Y» diche, per la prima volta dopo 34 anni, diventa unma, un segno grafico inedito, una firma che impreziosisce la raffinata urban car e che rende ogniunica, perché il motivo non si ripete mai secondo lo stesso schema. Un’auto griffata quindi, che nella sua ultima declinazione fa leva sul contrasto cromatico di nero e oro, accentuato da un trattamento lucido utilizzato per ...

AssociazioneUNA : On air il nuovo #spot di Lancia Ypsilon Monogram ideato da @ArmandoTestaSpA - AutoUncle_it : #Lancia #Ypsilon : sempre più sfiziosa con l’allestimento Monogram - ClubAlfaIt : Foto spia #AlfaRomeo Giulia e Tonale, Ferrari F8 Spider e nuova Lancia Ypsilon Monogram: le migliori news della set… -