Fonte : wired

(Di lunedì 14 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=OlI1QJT2 7s Portare un personaggio come Adolfsullo schermo non è mai impresa semplice, ma il progetto platealmente satirico che sta dietro, il nuovodi Taika Waititi, promette di sedare le polemiche e dare invece spazio a riflessioni ironiche e argute. Il regista di Thor: Ragnarok arriva infatti nelle sale dirigendo questa pellicola ma anche interpretando il dittatore nazista in una veste decisamente inedita, quella di amicodi un ragazzino impaurito, come si vede in questadi anticipazione diffusa in queste ore. La storia ha in effetti del paradossale: il piccolo(Roman Griffin Davis) è un bambino che durante la seconda guerra mondiale cresce inquadrato nelle fila della Gioventùiana, qui ritratta come una specie di gruppo boy scout, ed è quindi imbevuto di retorica nazionalsocialista. Quando però ...

MilanoCitExpo : JoJo Rabbit, una clip dal film su un Hitler immaginario #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Screenweek : #JojoRabbit ecco una nuova clip, #TaikaWaititi è Adolf Hitler - cinemaniaco_fb : ?????????????? Jojo Rabbit: ecco una nuova clip, Taika Waititi è Adolf Hitler -