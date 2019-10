In volo su un aereo lei è convinta che il compagno stesse ridendo | invece gli stava

Dimentica il figlio all’aeroporto e poi ha in volo una crisi di panico - aereo torna indietro per riprenderlo : Una donna ha Dimenticato il figlio in aeroporto e se né accorta solo quando l’aereo era già in volo per la sua destinazione finale. La donna, subito dopo essersi accorta che il figlio non era salito sull’aereo, ha avuto una crisi di panico. La giovane madre ha chiesto aiuto al personale di bordo che ha deciso di tornare indietro per riprendere il bambino. L’evento è successo a Gedda, il volo era della compagnia Saudi Arabian Airlianes ...

Durante un volo aereo esce un baby coccodrillo tra i sedili - i passeggeri sono terrorizzati e urlano : Durante un volo aereo della linea Egyptair che da Abu Dhabi era diretto al Cairo ad un certo punto è successo qualcosa di incredibile: tra i sedili è vento fuori un coccodrillo. Il coccodrillo, per quanto fosse piccolo, ha scatenato il panico e la gente alla sua vista urlava e si allontanava correndo. Il coccodrillo era lungo circa 20 centimetri ma i passeggeri erano terrorizzati. L’equipaggio è riuscito a catturarlo e solo allora ...

Terrore a bordo di un volo Delta : l'aereo perde 10.000 metri di quota in pochi secondi : Si sono vissuti attimi di Terrore giorni fa su un aereo della Delta, una delle maggiori compagnie aeree degli USA e del mondo. l'aereo, in volo negli Stati Uniti, ha perso poco meno di 10.000 metri...

Usa - panico su un volo Delta : l'aereo va giù di 9mila metri in pochi secondi : Un guasto meccanico, tanta paura e un atterraggio di emergenza. È accaduto ai passeggeri di un volo Delta, costretto a un atterraggio imprevisto per alcuni problemi ai motori. Ha perso, infatti, 30mila piedi, che corrispondono a circa 9mila metri di quota, in pochi minuti. È accaduto sul volo che da Atlanta portava a Fort Lauderdale e la compagnia ha fatto sapere, attraverso un comunicato, che l'apparecchio ha avuto una "irregolarità di ...

EasyJet - manca il pilota e il volo non può partire : un passeggero prende il comando e fa partire l’aereo : mancava il pilota e il volo EasyJet, già in ritardo di due ore, rischiava di essere cancellato per mancanza di personale disponibile. I passeggeri già seduti a bordo iniziavano a spazientirsi quando ad un certo punto un uomo che viaggiava con la moglie e il figlio si è alzato e si è diretto verso la cabina di comando e, dopo pochi minuti, le hostess hanno dato l’annuncio che l’areo stava per partire. L’uomo in questione, ...

I principi della fisica che consentono il volo di un aereo : Un tempo volare era privilegio di pochi, ma nel giro di qualche decennio le regole del gioco sono cambiate e ormai tutti, nell’arco di una vita, prendiamo un gran numero di aerei per raggiungere mete piacevoli o far ritorno a casa se viviamo da expat. Nessuno pretende dal comune cittadino conoscenze da funzionario amministrativo dell’aviazione, ma quanti saprebbero spiegare con pochi concetti perché un aereo riesce a staccarsi dal ...

Da 720 giorni un aereo misterioso volo sopra le nostre teste. Nessuna spiegazione dall'Air Force americana : Come si apprende dal Messaggero, sono 720 giorni che vola sopra le nostre teste un aereo spaziale americano, senza che ci siano delle spiegazioni ufficiali. Il velivolo si chiama X-37B, ed è un aereo senza pilota, alimentato ad energia solare, costruito per orbitare intorno alla terra. L'X-37B, prog

Maiorca - scontro in volo tra un aereo e un elicottero : 7 morti - anche il pilota italiano : Almeno 7 morti (tra cui un pilota italiano) in un scontro in cielo tra un aereo e un elicottero a Palma di Maiorca in Spagna. Le autorità spagnole hanno riferito che 7 persone sono...

Scontro in volo tra un aereo e un elicottero a Maiorca : sette morti - uno è italiano : sette morti a Mallorca, in Spagna, nella collisione tra un ultraleggero e un elicottero. Tra questi ci sarebbe anche un italiano, scrive El Mundo.Come riferisce il Diario de Mallorca, i due velivoli si sono scontrati mentre volavano non lontano dall’ospedale di Inca. Nell’incidente sarebbero deceduti anche due minori.Secondo quanto riportato da El Pais, l’italiano si trovava a bordo dell’elicottero, modello Bell 216 ...

Incidente aereo in Spagna : anche un italiano tra le vittime - era il pilota del velivolo : L’italiano morto nell’Incidente aereo sull’isola di Maiorca, in Spagna, era il pilota dell’elicottero coinvolto. Nel corso dell’Incidente, avvenuto oggi, il velivolo guidato dall’italiano si è scontrato in volo con un ultraleggero guidato da un valenciano che era con un suo amico. A bordo dell’elicottero viaggiava invece una famiglia tedesca. L'articolo Incidente aereo in Spagna: anche un italiano tra le ...

