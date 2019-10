Huawei non è solo smartphone e telecomunicazioni | ma dispone di un vasto impero

Carl Pei (OnePlus) : "Non temiamo di far la fine di Huawei" : Il cofondatore dell'azienda cinese presenta il 7t Pro, nuovo top di gamma: "Siamo pronti per quei clienti che sono alla ricerca di smartphone di alta qualità che non dovessero più trovare soddisfazione altrove"

OnePlus non teme di avere i problemi di Huawei e spiega perchè il suo display a 90 Hz è migliore di quello a 60 Hz : In occasione del lancio di OnePlus 7T Pro Carl Pei, CEO del produttore cinese, ha commentato l'attuale situazione tra il governo statunitense e Huawei

Non ancora definitivo EMUI 10 per Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 : rilascio per la beta il 13 ottobre : Ci sono alcune interessanti novità da prendere in considerazione oggi 13 ottobre, per quanto riguarda i vari Huawei Mate 20 Pro e Mate 20. Tutto ruota attorno all'aggiornamento contenente EMUI 10, dopo l'incertezza che si era venuta a creare pochi giorni fa con il leggero ritardo sulla tabella di marcia del produttore coreano. Stiamo parlando della versione beta del pacchetto software, in relazione a quanto abbiamo pubblicato di recente sulle ...

OPPO Reno 10x Zoom - Huawei P30/P30 Pro e Realme X si aggiornano : patch di sicurezza e non solo : OPPO Reno 10x Zoom, Huawei P30/P30 Pro e Realme X si aggiornano: patch di sicurezza e miglioramenti a livello di stabilità di sistema, queste le novità

Huawei Mate 30 e 30 Pro non temono l'oscurità con l'aggiornamento della fotocamera : La EMUI 10.0.0.132 permette di scattare foto in condizioni di scarsa luminosità tramite la fotocamera ultra-angolare sui Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro

Un rimedio ai problemi per il microfono di Huawei P30 e P30 Pro : i vocali inviati non funzionano : Vanno monitorati con grande attenzione i problemi riscontrati in questo periodo da alcuni utenti in possesso di un Huawei P30 e P30 Pro. Premetto che la questione non riguardi la beta di EMUI 10 in distribuzione da alcuni giorni a questa parte, considerando il fatto che alcune lamentele sul fronte microfono giungono anche da coloro che non si sono mai iscritti al suddetto programma. Insomma, dopo avervi parlato della seconda versione della beta ...

Non isolati con smartphone Huawei alcuni problemi Iliad : rete non disponibile con campo al massimo : Sembrano non essere isolati alcuni problemi che sono stati segnalati da utenti in possesso di uno smartphone Huawei e che, al contempo, nell'ultimo anno hanno attivato una SIM Iliad. A dirla tutta, ho riscontrato anomalie soprattutto coi possessori di un Huawei Mate 20 Lite, che in questi mesi hanno già dovuto fare i conti con la vicenda della mancata lettura delle memorie esterne (qui trovate gli ultimi aggiornamenti in merito). Come ...

Non proprio oggi 8 ottobre la beta EMUI 10 su Huawei Mate 20 Pro? Il punto : oggi è doveroso tornare a parlare della beta EMUI 10 sui Huawei Mate 20 Pro. Solo qualche giorno fa, sulla base di alcuni annunci ufficiosi, era stato segnalato come oggi 8 ottobre potesse essere il giorno prescelto per l'update globale. Rispetto a questa prima tabella di marcia potrebbero esserci tuttavia dei ritardi. Meglio dunque chiarire quale sia lo stato attuale dei lavori. Non c'è dubbio che la beta EMUI 10 sui Huawei Mate 20 Pro sia ...

Nonostante la chiusura di LZPlay - i servizi Google continuano a funzionare sui Huawei Mate 30 : Nonostante il blocco delle app Google, il Huawei Mate 30 può fare ancora affidamento ai servizi di Big G

Due offerte Amazon della settimana da non perdere - Huawei P30 e Samsung Galaxy S10e in vetrina dal 7 ottobre : Primo lunedì di ottobre e nuove offerte Amazon della settimana. Questo autunno inizia a regalarci in vetrina sullo store di Bezos delle occasioni interessanti di cui approfittare, almeno se si ha l'intenzione di acquistare uno smartphone di fascia medio-alta a buon prezzo. Le promozioni in partenza proprio oggi 7 ottobre sono due in particolare e riguardano il Huawei P30 ma apure il Samsung Galaxy S10 e. Esaminiamo per prima la proposta ...

Problemi per alcuni Huawei P30 Pro - che non riescono a superare il SafetyNet : Nelle ultime ore diversi possessori di Huawei P30 Pro stanno riscontrando Problemi con il proprio terminale. In particolare non è possibile superare il SafetyNet, il servizio di Google che verifica l’utilizzo di software originale e certificato. Huawei è al corrente del problema ed è già al lavoro con Google per trovare una rapida soluzione al problema. Al momento sono pochi gli utenti che stanno riscontrando il malfunzionamento, tutti con ...

Huawei : Miao (Ceo Italia) - ‘da 15 anni in Italia - clima non ci preoccupa’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Siamo da 15 anni in Italia e contiamo di rimanerne altri 15, certo percepiamo ‘rumori di fondo’ verso la nostra azienda ma non siamo preoccupati”. Così il Ceo di Huawei Italia, Thomas Miao, sottolinea la visione del colosso cinese nello sviluppo digitale del nostro Paese, parlando alla tappa di Roma del road show di Huawei per presentare i suoi progetti sulle Smart City.L'articolo ...

Gli USA non dovrebbero concedere altre sospensioni a Huawei - intanto HONOR View20 riceve Magic UI 3.0 beta : Huawei non dovrebbe ottenere una terza sospensione del ban USA, intanto porterà Quick App sui Mate 30 e HONOR View20 riceve la Magic UI 3.0 beta.