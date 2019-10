Cairo | «Tebas passa 120 notti in aereo | in Italia qualcuno lo fa solo per le vacanze»

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Il presidente del Torino Urbanoal Festival dello Sport di Trento, ha ribadito il suo no fermo al progetto della SuperChampions, come riporta la Gazzetta dello Sport «che renderebbe il calcio per pochi, trasformando la Champions in un club a inviti» Parlando della SuperChampions non ha risparmiato una stoccata alla Juve «Capisco che Agnelli voglia per la Juve fatturati maggiori per poter competere con le grandissime d’Europa, ma la bussola è aumentare il livello di competizione per tutti» Il presidente ha fatto notare come la Serie A abbia fatto passi indietro in Europa invece che andare avanti «dieci anni fa avevamo una Serie A con un fatturato di poco inferiore alla Premier, oggi siamo stati scavalcati anche da Spagna e Germania. Un primo grande tema è la diversa ripartizione dei diritti tv, che deve essere più equilibrata» La Spagna condeve essere di esempio per il ...

